Amundi a annoncé le lancement de l’augmentation de capital réservée aux salariés (sous le nouveau nom We Share Amundi), dont le principe avait été annoncé le 31 juillet 2020. Le gestionnaire d'actifs indique que l’incidence de cette opération sur le bénéfice net par action devrait être négligeable. Il précise que le nombre maximal de titres créés sera de 1 000 000 (soit moins de 0,5% du capital et des droits de vote).La décote proposée aux salariés sera de 30%, comme pour la précédente augmentation de capital réservée aux salariés en 2019, conformément aux dispositions issues de la loi PACTE.Les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'opération du 28 septembre au 15 octobre 2020 inclus.L'augmentation de capital est prévue le 17 novembre 2020 et les actions nouvelles d'Amundi seront cotées sur Euronext Paris le 18 novembre 2020.Les salariés détiennent aujourd'hui 0,5 % du capital d'Amundi.