Amundi : les résultats soutenus par le bond des commissions de superformance

Au premier semestre, Amundi a généré un résultat net, part du groupe, en progression de 49,1% à 654 millions d’euros. Les revenus nets ajustés ont bondi de 31% à 1,62 milliard d’euros, soutenus par la multiplication par 3,5 à 266 millions d’euros des commissions de superformance, soit 114 millions d'euros de mieux que les attentes. Les commissions nettes de gestion ont augmenté de 12,3% à 1,35 milliard d’euros, dépassant également le consensus.



Amundi a enregistré une collecte de 7,2 milliards d'euros au deuxième trimestre. Le gestionnaire d'actifs a enregistré d'une part une collecte élevée en actifs moyen et long terme (+21,7 milliards d'euros hors JVs), et d'autre part par des sorties saisonnières en produits de trésorerie (-17 milliards d'euros hors JVs).



Les encours gérés par Amundi ont atteint 1 794 milliards d'euros au 30 juin 2021, en progression de 12,7% sur un an et de 2,2% par rapport à fin mars 2021.