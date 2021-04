Amundi : BFT IM poursuit la labellisation ISR d'Etat de sa gamme de fonds ouverts

Créé en 2016 et soutenu par le ministère de l'Economie et des Finances, le label ISR distingue les fonds qui investissent dans des entreprises aux pratiques responsables en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Il est octroyé pour une durée de trois ans renouvelables et a pour objectif d'aider les investisseurs à choisir des placements responsables et durables. Chaque fonds est analysé par un organisme de certification (Ernst & Young France, Deloitte ou Afnor Certification) selon une série de critères tenant compte des objectifs généraux du fonds (financiers et ESG), de la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG des entreprises dans lesquelles le fonds investit, de l'intégration des critères ESG dans la construction et la gestion du portefeuille, de la politique d'engagement ESG du fonds (vote et dialogue avec les entreprises), de la transparence du fonds et de la mesure des impacts positifs de la gestion ESG pour le développement de l'économie durable.

www.lelabelisr.fr