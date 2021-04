Amundi : CPR AM enrichit son offre Climat avec deux nouveaux fonds ouverts

cpram ESG CPR AM enrichit son offre Climat avec deux nouveaux fonds ouverts Paris, France,15 avril 2021par Amundi

CPR AM élargit sa gamme de solutions d'investissement consacrées à la décarbonation de portefeuille avec le lancement de :

CPR Invest - Climate Action Euro , un fonds ouvert d'actions de la zone euro ;

CPR Invest - Climate Bonds Euro , un fonds ouvert de crédit libellé en euro.

Ces fonds incluent un objectif de réduction de leurs émissions carbone en sélectionnant, dans tous les secteurs et sur la base des notes fournies par CDP, les entreprises les plus avancées en matière de gestion environnementale. Deux ans après le lancement du fonds d'actions internationales CPR Invest - Climate Action , CPR AM poursuit et renforce sa collaboration avec CDP dans les principales classes d'actifs, en vue d'offrir une gamme complète de solutions à ses clients désireux de maîtriser les risques climatiques de leurs investissements et de participer au financement de la transition écologique.

CPR Invest - Climate Action Euro et CPR Invest - Climate Bonds Euro déclinent sur leurs univers d'investissement respectifs la méthodologie de décarbonation de portefeuille initiée en 2018 au sein du fonds CPR Invest - Climate Action . Ils font également suite aux deux fonds, l'un diversifié et l'autre d'actions internationales, lancés en 2020 dans le réseau bancaire LCL. CPR AM offre ainsi une gamme de fonds ouverts déployant la même philosophie d'investissement climatique sur les principales classes d'actifs : actions, crédit et allocation d'actifs.

Cette méthodologie repose d'abord sur le choix de n'exclure aucun secteur a priori, considérant que chaque effort compte. L'objectif est de financer tous les contributeurs à la lutte contre le réchauffement climatique, y compris les principaux émetteurs de carbone qui, en repensant leur modèle, peuvent infléchir de façon significative la trajectoire de température.

Elle repose ensuite sur le recours aux notes climatiques de CDP[1], partenaire de CPR AM depuis 2018, qui évaluent sur une échelle de A à D les entreprises selon leur degré de transparence et leur action pour lutter contre le réchauffement climatique. Les fonds climat de CPR AM ne retiennent que celles qui, notées A et B, sont les plus avancées en la matière. Ils réintègrent par ailleurs celles qui, notées C, justifient d'un objectif de réduction scientifiquement validé comme conforme à l'Accord de Paris (un science-based target)[2]. La sélection CDP permet donc aux équipes de gestion de disposer d'univers d'investissement rassemblant les entreprises les plus vertueuses sur le plan climatique.

A la notation de CDP s'ajoute la prise en compte de critères ESG et d'indicateurs de controverses afin de construire des portefeuilles répondant au triple objectif de surperformance financière, de maîtrise exigeante des risques extra-financiers et de décarbonation.

CPR Invest - Climate Action Euro est un fonds d'actions de tous les secteurs de la zone euro. La définition de son univers éligible (303 titres) exclut 36% de l'univers initial (entreprises du MSCI EMU notées par le CDP, soit 471 titres). Le fonds est géré par Alexandre Blein, membre de l'équipe Actions Thématiques de CPR AM, également gérant du premier fonds Climate Action depuis son lancement en 2018.

CPR Invest - Climate Bonds Euro est un fonds de crédit Investment Grade libellé en euro, présent sur tous les secteurs, tous les pays de l'OCDE, ainsi que sur toutes les maturités et séniorités afin de financer au-delà du seul marché des obligations vertes les entreprises qui se distinguent par leur effort de décarbonation dans l'ensemble du spectre crédit. La définition de son univers éligible (441 émetteurs) exclut 35% de l'univers de départ (925 émetteurs). Le fonds investit également le segment BB à titre de diversification et de source de rendement additionnel, sans dépassement des limites de risque ni sacrifice de la performance environnementale. Il est géré par Antoine Petit, gérant crédit, et par Julien Levy, Responsable des solutions de trésorerie et crédit.

CPR AM mettra à disposition à fréquences mensuelle et annuelle les rapports d'impact des fonds, permettant aux investisseurs de suivre l'évolution de plusieurs indicateurs clés (tels que l'empreinte[3] et l'intensité[4] carbone du portefeuille) et d'identifier ainsi de façon tangible la contribution de leurs investissements à la lutte contre le réchauffement climatique.

Les deux fonds sont disponibles au sein de la SICAV de droit luxembourgeois CPR Invest et actuellement enregistrés en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède.

Gilles Cutaya, Directeur Général Délégué de CPR AM, commente :

« CPR AM a fait de la lutte contre le réchauffement climatique l'une de ses priorités de développement et d'innovation, à la faveur de son partenariat privilégié avec CDP et de la mobilisation de l'ensemble de ses équipes de gestion et de recherche. Le lancement de deux fonds ouverts s'inscrit dans la continuité des travaux que la société a menés en 2020 sur la trajectoire de température et la compensation carbone de ses fonds. Il répond à la demande pressante des investisseurs de décarboner leurs portefeuilles et consolide la gamme de solutions que CPR AM est en mesure de leur proposer sur les principales classes d'actifs. CPR AM totalise déjà plus d'un milliard d'euros sous gestion climat et réaffirme à présent, et pour les années à venir, son ambition de devenir le partenaire climat des investisseurs. »

Laurent Babikian, Directeur des marchés de capitaux de CDP Europe, commente :

« Nous sommes ravis que le fonds CPR Invest - Climate Action étende son succès à de nouvelles options d'investissement dans les entreprises les plus performantes en matière de climat. Les investisseurs doivent de toute urgence prendre des mesures plus concrètes et plus efficaces pour aligner leurs portefeuilles sur un monde à 1,5°C. Ces investissements - basés sur les meilleurs scores du CDP et les Science Based Targets - apportent au marché des solutions d'investissement plus crédibles à la crise climatique, fondées sur les meilleures données disponibles. Ils contribueront à financer la transition vers une économie neutre en carbone. »

En complément :

Le rapport annuel d'impact du fonds CPR Invest - Climate Action, à télécharger ici .

« My Climate Partner, des solutions climat pour accompagner la transition de tous » - à lire ici .

La rubrique « solutions climat » du site internet de CPR AM, à consulter ici .

https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/233/original/Scoring-Introduction.pdf 627 entreprises dans le monde ont un SBT validé, et 353 d'entre elles sont engagées sur la trajectoire 1,5°C (source : https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action, au 15 avril 2021) Emissions carbone par million d'euros investis dans le portefeuille Emissions carbone par million d'euros de chiffre d'affaires des entreprises en portefeuille

A propos de CDP : CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui aide les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à protéger les ressources en eau et les forêts. Elue meilleure société de recherche sur le changement climatique et travaillant avec des investisseurs représentant plus de 110 000 milliards de dollars d'actifs, CDP utilise l'influence des investisseurs et des acheteurs pour inciter les entreprises à rendre public et gérer leur impact environnemental. Plus de 9600 entreprises, représentant plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale, ont rendu publiques leurs données environnementales à travers CDP en 2020. Cela s'ajoute aux 940 villes, Etats et régions qui ont partagé leurs données environnementales, faisant de la plateforme du CDP l'une des plus riches sources d'informations à l'échelle mondiale sur la façon dont les entreprises et les gouvernements accélèrent la transition vers des économies durables. CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, est l'un des membres fondateurs de la We Mean Business Coalition, du Investor Agenda et de l'initiative Net Zero Asset Managers. Rendez-vous sur cdp.net ou suivez-nous sur @CDP pour en savoir plus. A propos de CPR Asset Management : CPR AM est une société spécialisée en gestion, agréée AMF, filiale autonome à 100% d'Amundi Group. CPR AM se consacre exclusivement au métier de la gestion pour compte de tiers (institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds et professionnels du patrimoine). CPR AM couvre les principales classes d'actifs (actions, convertibles, diversifiés, taux et crédit). CPR AM en chiffres à fin décembre 2020 : Plus de 55 milliards € d'actifs sous gestion, dont 15 milliards € sous gestion Actions Thématiques et 5 milliards € sous gestion taux MLT

Plus de 100 collaborateurs dont plus d'un tiers dédié à la gestion CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 01-056 - 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France - 399 392 141 RCS Paris.