Actifs Réels et Alternatifs Amundi Immobilier poursuit son développement à l'international et renforce sa position en Pologne en acquérant son 2ème immeuble à Varsovie « NEOPARK » Paris, France,22 mars 2021par Amundi

Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu'elle gère, acquiert auprès du promoteur Yareal un ensemble de bureaux de classe A « NEOPARK » situé à Varsovie.

D'une surface de 24 620 m² répartie sur deux immeubles, l'ensemble est organisé en « campus » offrant de nombreux agréments et services : espaces verts, terrasses, restaurant, 600 places de parking en intérieur et extérieur, archives, salles de réunion, centre de fitness et service de nettoyage de voitures. L'ensemble est loué en totalité à plusieurs locataires dont l'occupant majoritaire est Play, le premier opérateur de téléphonie mobile en Pologne.

Construits en 2017 et 2018, les deux immeubles bénéficient d'une certification « BREEAM Excellent ». Leur design et fonctionnalité ont su attirer des entreprises d'horizons variés. Leur organisation horizontale et leurs spécificités correspondent aux besoins exprimés par les entreprises dans le contexte actuel et futur.

L'immeuble est situé dans le quartier tertiaire de Mokotow, il offre une bonne visibilité depuis l'avenue « Cybernetyki» qui mène à l'aéroport. Les nombreux transports en commun situés à proximité permettent un accès rapide au centre-ville : train, bus, tramway, métro. « Galeria Mokotow», l'un des centres commerciaux les plus prisés de Varsovie est à une dizaine de minutes à pied.

Marc Bertrand, Directeur général d'Amundi Immobilier déclare « Avec l'acquisition de ce campus récent, nous renforçons notre position sur le marché de l'immobilier d'entreprise polonais dans le respect d'une stratégie de sécurisation des revenus sur des actifs répondant aux critères de modularité, d'espaces collaboratifs pour améliorer le confort et l'atmosphère de travail des utilisateurs. Varsovie offre des opportunités de rendements attractifs et un parc récent occupé par de nombreuses entreprises internationales ».

Dans le cadre de cette opération, Amundi Immobilier a été accompagnée par CMS Pologne et France pour les parties juridique et fiscale, Cushman & Wakefield pour le conseil à l'acquisition, Arcadis concernant l'aspect technique et Berlin Hyp pour le financement bancaire.