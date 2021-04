Amundi : InfraVia officialise son entrée au capital de Sandaya un des leaders de l'Hôtellerie de Plein Air

Private equity InfraVia officialise son entrée au capital de Sandaya un des leaders de l'Hôtellerie de Plein Air Paris, France,23 avril 2021par Amundi

InfraVia, qui dispose d'une participation majoritaire, sera accompagné par les deux dirigeants de Sandaya, François Georges et Xavier Guilbert, ainsi que de quatre partenaires historiques Bpifrance, Société Générale Capital Partenaires, Arkéa Capital et Sofival. Deux nouveaux investisseurs rejoignent également le capital, Amundi Private Equity Funds et IDIA Capital Investissement (Groupe Crédit Agricole).

Sandaya est l'un des leaders de l'Hôtellerie de Plein Air en France avec 33 terrains de campings, tous classés 4 et 5 étoiles, soit 13 400 emplacements en France, en Espagne et en Belgique.

Doté de moyens supplémentaires, le Groupe Sandaya souhaite poursuivre son développement en France (6 nouveaux campings en cours d'acquisition) et à l'international.

La stratégie de Sandaya reste inchangée : des campings de grande taille (moyenne de 500 emplacements), des infrastructures importantes (parcs aquatiques, espaces de restauration) pour la famille européenne (50% de la clientèle Sandaya), une commercialisation à la fois directe et très digitalisée, un souci permanent d'enrichir l'expérience client et une démarche ESG ambitieuse (critères environnementaux, sociaux et gouvernance).

Sandaya, gestionnaire d'infrastructures de tourisme en France et en Europe, est une opportunité d'investissement très cohérente pour un fonds d'infrastructures comme InfraVia. Implanté dans les régions touristiques les plus attractives, le Groupe Sandaya participe au rebond économique des territoires, un levier qu'InfraVia entend enrichir et valoriser dans les années à venir via un investissement dans les équipements et infrastructures.

'Nous sommes très heureux de bénéficier de moyens supplémentaires déployés par nos nouveaux actionnaires qui nous permettront de poursuivre et d'amplifier le développement de notre Groupe en France et en Europe. Nous remercions InfraVia, Amundi Private Equity Fundset Idia Capital Investissement pour leur confiance mais aussi nos partenaires historiques qui nous ont renouvelé leur confiance, Bpifrance, Société Générale Capital Partenaires, Arkéa Capital et Sofival.

Nous n'oublions pas dans ces remerciements Apax Partners pour leur accompagnement durant plus de 4 ans et l'ensemble des équipes de Sandaya sans lesquelles rien ne serait possible »

François Georges, Président du Groupe Sandaya.