Amundi : La société Les Opticiens Mobiles® lève 7,5 millions d'euros en Série B

amundi f La société Les Opticiens Mobiles® lève 7,5 millions d'euros en Série B Lyon, France,7 avril 2021par Amundi

La société Les Opticiens Mobiles® - 1er réseau national d'opticiens spécialisés pour intervenir sur les lieux de vie et de travail des personnes actives et fragiles - annonce ce jour avoir bouclé un nouveau tour de table à hauteur de 7,5 millions d'euros. Une levée de fonds en Série B réalisée auprès de ses investisseurs historiques, à savoir Evolem Start, Investir&+, 123 Investment Managers, et Amundi via le fonds solidaire Amundi Finance et Solidarité.

Objectifs : poursuivre son développement et renforcer le maillage national de proximité de son réseau de sorte à répondre à la demande croissante des besoins en santé visuelle sur les lieux de vie et de travail, et réaffirmer ainsi sa position de leader français spécialiste de l'optique « hors les murs ». À moyen terme, l'entreprise souhaite par ailleurs étudier les opportunités de croissance externe et déployer un nouveau service de santé en mobilité, l'audition, et à plus long terme s'implanter dans d'autres pays européens.

Depuis sa création en 2015 par Matthieu Gerber, l'engagement de la société Les Opticiens Mobiles est de répondre à un enjeu de santé majeur : permettre à chacun d'accéder à la santé visuelle sans se déplacer, ce à travers la création d'un nouveau métier, « Opticien Mobile, coordinateur en santé visuelle ». Son ambition ? Développer un maillage national fort, et de proximité, pour favoriser le bien-être et le mieux voir de chaque personne qui en a besoin - quels que soient son âge, son mode et son lieu de vie, et sa capacité ou sa volonté à se déplacer.

Pour ce faire, après l'entrée de Business Angels et d'Evolem Start au capital de l'entreprise en 2015 à travers un Seed à hauteur de 2,2 millions d'euros, la société Les Opticiens Mobiles avait bouclé en 2019 une Série A de 3,2 millions d'euros aux côtés d'Investir&+, 123 Investment Managers, Amundi via le fonds Amundi Finance et Solidarité et, là encore, Evolem Start. Une seconde levée de fonds qui lui a notamment permis de structurer son organisation, de lancer la franchise et d'engager des partenariats avec des acteurs nationaux sur ses différents marchés cibles (domicile, établissements et services médico-sociaux, et entreprises). La société accélère désormais sa stratégie de financement avec un troisième tour de table en série B, à hauteur de 7,5 millions d'euros, auprès des mêmes investisseurs, ces derniers s'inscrivant dans une démarche socialement et économiquement responsable commune à celle de la société Les Opticiens Mobiles.

Comptant aujourd'hui 39 collaborateurs rattachés à son siège social basé à Lyon, le Service en Santé Visuelle Mobile est proposé par 70 Opticiens Mobiles répartis partout en France. La société a vocation, via ces capitaux, à étoffer son réseau afin de répondre à la demande. Dans sa volonté de lutter contre les inégalités physiques, géographiques et économiques d'accès à la santé visuelle, l'entreprise ambitionne ainsi le recrutement de 250 Opticiens Mobiles sur l'ensemble du territoire national (dont 200 franchisés et 50 salariés), ce d'ici à 2025.

Parmi les principaux objectifs de cette nouvelle levée de fonds, outre le renforcement de son maillage territorial, la société Les Opticiens Mobiles souhaite tout à la fois : développer la notoriété de sa marque et poursuivre sa croissance, ce à travers un ancrage profond dans la philosophie de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) ; conclure de nouveaux partenariats avec les professionnels du Grand Âge, du secteur médico-social et du service à la personne ; apporter un maximum de soutien aux opticiens de son réseau, pleinement engagés dans la démarche d'accès aux soins visuels en mobilité partout et pour tous ; et accélérer la digitalisation de son service et de ses outils pour gagner encore en efficience. Autant d'axes de développement qui lui permettront de conserver sa place de leader français spécialiste de l'optique « hors les murs ». L'entreprise souhaite également étudier les opportunités de croissance externe. A moyen terme, l'entreprise souhaite déployer un nouveau service de santé mobile : l'audition et, à plus plus long terme, elle a pour ambition d'implanter son service en mobilité dans d'autres pays européens.

Alors que plus de 50 000 personnes ont déjà pu bénéficier de ce service optique en mobilité depuis la création de la société, Les Opticiens Mobiles® a obtenu le renouvellement de sa certification AFNOR « NF Services aux personnes à domicile » il y a quelques jours et affiche un Net Promoter Score de 82 en 2020.

« Avec nos équipes, nous pouvons amener l'accès aux soins visuels partout où il fait défaut. Ces capitaux supplémentaires arrivent dans un contexte sanitaire où l'optique en mobilité prend plus que jamais tout son sens, permettant à la fois d'éviter les déplacements et les lieux collectifs accueillant du public. Notre service connaît une forte croissance de la demande sur l'ensemble du territoire français ( de l'ordre de +40% au cours du dernier trimestre 2020 et 15 000 nouveaux bénéficiaires sur l'année ). Une demande qui devrait encore augmenter à l'avenir compte tenu du vieillissement de la population ( 30% des français seront âgés de plus de 60 ans d'ici 2030[1]) et de l'explosion des services à domicile et en entreprise. Pour y répondre, notre enjeu réside désormais dans le recrutement massif de professionnels de santé et le développement de notre école de formation. Un métier de service « hors les murs » dans l'air du temps en ce que sa dimension plus humaine, centrée santé et personnalisation du conseil, a de quoi séduire les opticiens-lunetiers en quête de sens ! » explique Matthieu Gerber, fondateur & Président Les Opticiens Mobiles.

« Nous sommes très heureux de poursuivre l'accompagnement de la société Les Opticiens Mobiles dans son objectif de développement de son réseau à l'échelle nationale afin de pouvoir répondre aux besoins essentiels de santé des personnes fragiles ou ayant des difficultés d'accès aux soins. Cet accompagnement dans la durée, intervenant après un premier financement en 2019, s'inscrit pleinement dans la logique du fonds Amundi Finance et Solidarité, d'établir un véritable partenariat avec les entreprises financées, pour les aider à maximiser leur impact, au niveau géographique et dans le temps. Le fonds finance des entreprises ayant pour objectif d'apporter des solutions face à des enjeux sociaux et environnementaux en France. Il a obtenu le label Relance et est aujourd'hui le premier fonds solidaire et à impact social en France avec plus de 350 millions d'euros d'encours sous gestion. » commente Yves Hausmann, Amundi, analyste pour le fonds Amundi Finance et Solidarité.

« Nous sommes très fiers d'accompagner Les Opticiens Mobiles depuis le tout début. La société a su créer un nouveau métier qui répond à la fois aux besoins des personnes fragiles et aux attentes des opticiens en quête de sens et de relations humaines. » ajoute Thomas Rival, Partner, Evolem Start. « Avec cette levée, Les Opticiens Mobiles ont les moyens d'apporter les meilleures solutions de santé visuelle, accessibles et transparentes, auprès de toujours plus de personnes fragiles, aujourd'hui encore mal prises en charge. La crise a montré que la santé qui va vers le patient, et notamment vers le patient fragile, est plus que jamais indispensable. » précise Vincent Fauvet, Président d'Investir&+.

« Cette nouvelle levée de fonds devrait permettre aux Opticiens Mobiles d'améliorer son maillage afin d'être toujours à proximité de sa clientèle fragile, et souvent dépendante, jusqu'à maintenant mal accompagnée. Nous sommes ravis, depuis notre entrée, d'accompagner Matthieu Gerber, qui s'attache à créer de l'impact positif tant sur sa clientèle que dans la gestion de ses équipes. »ajoutePierre Dupuy-Chaignaud, Directeur Associé 123 Investments Manager

Les Opticiens Mobiles Les Opticiens Mobiles est le 1er réseau national d'opticiens spécialisés pour intervenir sur les lieux de vie et de travail des personnes actives comme des personnes fragiles (Grand âge et Handicap) : à domicile, en établissements et services médico-sociaux ou de santé (Ehpad), en résidences services seniors, et en entreprises. Créée en 2015 à Lyon par Matthieu Gerber, l'entreprise compte 39 collaborateurs.trices, 70 opticiens mobiles présents partout en France, qui couvrent tous les besoins du porteur : lunettes correctrices, lunettes solaires, lunettes de protection et de sécurité, basse vision, lentilles et accessoires. La raison d'être des « Opticiens Mobiles » : pour que chacun accède à la santé visuelle sans se déplacer. Site web :https://www.lesopticiensmobiles.com/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/les-opticiens-mobiles/ Twitter : @opticienmobile Evolem Start Evolem Start est le véhicule dédié au venture capital du family office Evolem (850M€ sous gestion). Evolem a été créé par un entrepreneur (Bruno Rousset, fondateur d'April) pour aider des entrepreneurs à exécuter leur vision. Evolem Start est agnostique en termes de secteur et de business model et investit des tickets entre 300k€ et 3M€ sur des tours de seed et serie A.www.evolem.com Investir&+ Investir&+ est un collectif d'entrepreneurs qui partagent la conviction que l'entreprise est un outil puissant pour résoudre de manière efficace et pérenne certaines problématiques sociales, environnementales ou sociétales. La mission d'Investir&+ est de sélectionner et d'accompagner financièrement et stratégiquement des entreprises dont l'intention première est de résoudre une de ces problématiques avec un potentiel de transformation important, à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux qu'elles adressent. Investir&+ a accompagné 25 projets, comme Helloasso, Yuka, Simplon, Make.org, Deuxiemeavis.fr, Murfy, Les Alchimistes, HelloCharly ou Recyclivre. 123 IM 123 IM est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement, la dette privée et l'immobilier. Elle gère 1,1 milliard d'euros d'actifs et dispose d'un portefeuille de 108 participations. 18 ans de croissance continue ont fait d'123 IM un acteur incontournable du financement et de l'accompagnement des moyennes capitalisations en France et en Europe. Ainsi, depuis sa création en 2001, 123 IM a investi 2 milliards d'euros dans plus de 400 entreprises.