Amundi : Résultats du 1er trimestre 2021

Résultats du 1er trimestre 2021 Des résultats en forte progression (+50% vs T1 2020 et +7% vs T4 20201) Forte collecte2 en actifs MLT3 (+9,8 Md€4), notamment en Retail Résultats Un résultat net ajusté 1 de 309 M€ (+50,1% vs T1 2020 et vs +7,1% vs T4 2020)

Des revenus nets de gestion en hausse de +15,1% vs T1 2020 , tirés par les commissions de gestion (+5,1% vs T1 2020) et des commissions de surperformance de haut niveau (111 M€ vs 42 M€ au T1 2020)

, tirés par les commissions de gestion (+5,1% vs T1 2020) et des commissions de surperformance de haut niveau (111 M€ vs 42 M€ au T1 2020) Un coefficient d’exploitation de 48,8%1 (vs 54,1% au T1 2020) Activité Encours 2 de 1 755 Md€ au 31/03/2021, en hausse de +14,9 % sur un an (+1,5 % sur le trimestre)

Bon niveau de collecte en actifs MLT 3-4 : +9,8 Md€ tirée principalement par le Retail (+7,8 Md€)

Décollecte en produits de trésorerie ( -18,6 Md€ 4 ) liée au contexte de taux

Une dynamique positive sur les JVs (+3 Md€) mais des sorties, anticipées, sur le Channel Business en Chine (-7,0 Md€)

Collecte nette totale de -12,7 Md€ Lyxor Amundi est entrée le 7 avril 2021 en négociations exclusives avec Société Générale en vue de l’acquisition de Lyxor

Une acquisition qui renforce Amundi sur des expertises-clés, principalement sur le marché en forte croissance des ETFs , et est fortement créatrice de valeur

Une réalisation de l’opération attendue au plus tard en février 2022 Paris, le 29 avril 2021 Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 28 avril 2021 sous la présidence de Xavier Musca et a examiné les comptes du 1er trimestre 2021. Commentant ces chiffres, Yves Perrier, Directeur Général, a déclaré : « Amundi enregistre de très bonnes performances au 1er trimestre 2021 : résultats en forte hausse, collecte en actifs MLT de bon niveau, efficacité opérationnelle encore en amélioration. Les initiatives stratégiques lancées en 2020 (partenariat avec Banco Sabadell, joint-venture avec Bank of China, Amundi Technology) commencent à porter leurs fruits. L’acquisition de Lyxor sera un nouveau relais de croissance. Ces bonnes performances démontrent la pertinence de la stratégie de développement mise en œuvre depuis la création d’Amundi avec constance et rigueur dans l’exécution. Cette stratégie a permis de faire d’Amundi le leader européen et un acteur mondial reconnu. Au moment où je m’apprête à transmettre la direction générale à Valérie Baudson, et à succéder à Xavier Musca à la Présidence du Conseil d’Administration, je veux remercier Xavier pour son soutien et tous les collaborateurs d’Amundi pour leur contribution à la réussite de l’entreprise. » I. De très bons résultats au 1 er trimestre 2021





Un résultat net5 de 309 M€, en hausse de +50% vs T1 2020 et +7% vs T4 2020

Des revenus nets de gestion en forte hausse

Un excellent niveau d’efficacité opérationnelle

S’élevant à 309 M€, le résultat net5 trimestriel d’Amundi est le plus élevé depuis la cotation d’Amundi. Il est en très forte croissance, tant par rapport au 1er trimestre 2020 (+50,1%) que par rapport au 4e trimestre 2020 (+7,1%). Cette croissance s’explique par un effet de ciseau positif entre des revenus en forte hausse et des charges maitrisées. Les revenus bénéficient en effet de l’amélioration des conditions de marché et de la dynamique de l’activité : Les commissions nettes de gestion sont en progression sensible par rapport au T1 2020 (+5,1%) et par rapport au T4 2020 (+5,6%), sous l’effet d’une part de la hausse du niveau moyen des marchés actions (+11% T1/T1 et +10% T1/T4 pour l’indice EuroStoxx) et d’autre part de la bonne dynamique de la collecte en Retail et en actifs MLT depuis plusieurs trimestres ; à noter également un effet périmètre 6 positif de 21 M€ par rapport au T1 2020, lié principalement à l’intégration de Sabadell AM.

sont en progression sensible par rapport au T1 2020 (+5,1%) et par rapport au T4 2020 (+5,6%), sous l’effet d’une part de la hausse du niveau moyen des marchés actions (+11% T1/T1 et +10% T1/T4 pour l’indice EuroStoxx) et d’autre part de la bonne dynamique de la collecte en Retail et en actifs MLT depuis plusieurs trimestres ; à noter également un effet périmètre positif de 21 M€ par rapport au T1 2020, lié principalement à l’intégration de Sabadell AM. Les commissions de surperformance s’élèvent à un niveau record (111 M€ vs 42 M€ au T1 2020 et 94 M€ au T4 2021), reflétant la hausse des marchés et les bonnes performances des gestions.

s’élèvent à un niveau record (111 M€ vs 42 M€ au T1 2020 et 94 M€ au T4 2021), reflétant la hausse des marchés et les bonnes performances des gestions. L’amélioration des conditions de marché explique l’évolution positive des produits nets financiers par rapport au T1 2020, au cours duquel la baisse brutale des marchés avait affecté le portefeuille de placements volontaires et le seed money.



Les charges d’exploitation sont maitrisées (376 M€). Leur évolution (+13,6% par rapport au T1 2020 et +1,5% par rapport au T4 2020) s’explique : par la hausse des rémunérations variables provisionnées, en lien avec la progression du résultat opérationnel,

par l’effet périmètre par rapport au T1 2020 (+12 M€). Il en résulte un très bon coefficient d’exploitation5 de 48,8%, vs 54,1% au T1 2020 et 50,7% au T4 2020. Le ratio charges d’exploitation/encours moyens (hors JVs) s’établit à 10,0 pb. Ces deux ratios, les plus bas du marché, témoignent de l’excellente efficacité opérationnelle d’Amundi et de sa capacité à se développer tout en maitrisant ses coûts. Compte tenu de la dynamique d’activité des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques principalement), leur contribution au résultat augmente : 18 M€ contre 14 M€ au T1 2020. II. Un bon niveau d’activité en actifs MLT et en Retail





Une collecte7 élevée de +10 Md€ en actifs MLT, tirée notamment par le Retail

Des encours7 sous gestion à 1 755 Md€ (en hausse de +14,9% sur un an) Les encours gérés par Amundi atteignent 1 755 Md€ au 31 mars 2021, en progression de +14,9% sur un an et de +1,5% par rapport à fin décembre 2020. Le trimestre est marqué par une collecte dynamique en actifs MLT (+9,8 Md€ hors JVs), portée notamment par le Retail, et par des sorties en produits de trésorerie (-18,6 Md€ hors JVs) après plusieurs trimestres consécutifs de collecte et en ligne avec la tendance observée sur l’ensemble du marché européen de la gestion d’actifs. Dans les JVs, l’activité a été contrastée : bon niveau de collecte en actifs MLT, et des sorties anticipées sur le Channel business en Chine. Au total, les flux nets s’élèvent à -12,7 Md€ sur le trimestre : Retail : poursuite du redressement de la collecte en actifs MLT



La collecte est à nouveau dynamique en Actifs Moyen Long terme (+7,8 Md€), portée par tous les segments de clientèle, notamment les distributeurs tiers (+4,3 Md€, à la fois en gestion active et passive). Dans les réseaux France et internationaux, la collecte demeure soutenue en particulier en Italie et en Espagne (Banco Sabadell).

La nouvelle filiale chinoise Amundi BOC Wealth Management affiche un bon démarrage de son activité dans les réseaux du partenaire Bank of China: +0,9 Md€ de collecte en 3 mois. Institutionnels : des flux positifs en actifs MLT et des sorties en produits de trésorerie



Ce trimestre est marqué par une collecte positive en actifs MLT de +2,0 Md€ (vs -11,8 Md€ au T1 2020), tirée par tous les segments de clientèle institutionnelle. En produits de Trésorerie, la décollecte est de -18,2 Md€ après deux trimestres consécutifs de forte collecte (+34,7 Md€ au S2 2020). JVs : une activité tirée par les actifs MLT, des sorties anticipées sur le Channel Business en Chine



La JV indienne poursuit sa dynamique de développement avec une collecte de bon niveau (+3,0 Md€ en actifs MLT), traduisant un gain de parts de marché. En Chine (réseau ABC), l’activité est contrastée avec des flux en Mutual Funds demeurant solides à +2,1 Md€ et des sorties attendues de produits peu margés (Channel Business) liées à l’évolution réglementaire pour -7,0 Md€ (vs -16,5 Md€ au T4).

Au total, la collecte dans les JVs est de -4,0 Md€ dont +3,0 Md€ en actifs MLT et -7,0 Md€ en Channel Business. Le bon niveau de collecte en actifs MLT8 a été tirée par la plupart des expertises : La gestion active enregistre des flux élevés (+5,9 Md€), tirés notamment par les expertises Diversifiés et Actions, la gestion obligataire étant affectée par l’évolution des taux.

(+5,9 Md€), tirés notamment par les expertises Diversifiés et Actions, la gestion obligataire étant affectée par l’évolution des taux. La dynamique en Actifs réels et structurés se poursuit, avec +1,6 Md€ de collecte nette au T1 2021, portant les encours à plus de 95 Md€ à fin mars 2021. La collecte nette en expertise Private Equity a été particulièrement solide (+1,0 Md€ soit 10 Md€ d’encours à fin mars 2021).

avec +1,6 Md€ de collecte nette au T1 2021, portant les encours à plus de 95 Md€ à fin mars 2021. La collecte nette en expertise Private Equity a été particulièrement solide (+1,0 Md€ soit 10 Md€ d’encours à fin mars 2021). La gestion passive, ETF et smart beta a connu un bon 1er trimestre avec +2,3 Md€ de collecte nette, portant les encours à 171 Md€ fin mars 2021. Avec une collecte de +3,3 Md€ au T1 2021 en ETP9 , Amundi est le 5e collecteur en Europe10. Au total les encours en ETF s’élèvent à 71 Md€ fin mars 2020 (5e rang en Europe10).



III. Investissement Responsable : un leadership confirmé



Amundi poursuit la mise en œuvre de son plan d’action ESG, confirmant ainsi son leadership : Comme annoncé, Amundi a finalisé au T1 2021 sa démarche « 100% Intégration ESG » : ses encours ESG incluent désormais tous les fonds ouverts en gestion active11 (plus de 830 fonds) qui intègrent une analyse d’impact environnemental et social des entreprises dans lesquelles ils investissent, avec un objectif de performance ESG supérieur à l’univers d’investissement.



En conséquence, les encours ESG d’Amundi atteignent désormais 705 Md€ fin mars 2021, contre 378 Md€ à fin décembre 2020. Amundi est le gérant d‘actifs ayant le plus grand nombre de fonds ouverts classés en articles 8 et 912 de la nouvelle réglementation européenne SFDR (Sustainable Financial Disclosure Regulation), qui impose aux gérants de classer leurs actifs européens selon leur degré d’intégration ESG. Sur l’ensemble des fonds ouverts et mandats, ce sont plus de 650 produits, soit plus de 450 Md€ d’actifs gérés, qui sont ainsi classés en articles 8 et 9.



Enfin, Amundi amplifie le développement de ses solutions « Changement climatique » : 27 Md€ d’actifs gérés au travers de solutions dédiés aux problématiques environnementales et climatique, via une gamme de solutions Passives et Actives sur les marchés actions et obligataires.

Lancement du fonds obligataire « Just Transition for Climate », ayant vocation à financer une transition énergétique socialement acceptable. IV. Autres informations



Assemblée Générale et dividende L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire d’Amundi aura lieu le 10 mai prochain à 9h30, dans le contexte actuel d’épidémie de covid-19, et, conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement, hors la présence physique des actionnaires. Le Conseil d’Administration a souhaité toutefois cette année préserver les intérêts des actionnaires et leur permettre d’assister et de participer à l’Assemblée à distance et en direct, par voie de visioconférence. Ils pourront ainsi voter à distance et en direct sur les projets de résolutions, et poser des questions par voie écrite ou oralement pendant la période de discussion ouverte à cet effet. Le changement de gouvernance annoncé le 10 février dernier prendra effet ce même jour : Valérie Baudson deviendra Directrice Générale d’Amundi, et Yves Perrier deviendra président du Conseil d’Administration. Calendrier du dividende Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale un dividende de 2,90 € par action, en numéraire. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net comptable part du Groupe en 2020, et à un rendement de 4% sur la base du cours de l’action au 27 avril 2021 (clôture). Détachement : 13 mai 2021

Mise en paiement : à compter du 17 mai 2021. Calendrier de communication financière Assemblée Générale exercice 2020 : 10 mai 2021

Publication des résultats du S1 2021 : 30 juillet 2021

Publication des résultats des 9 mois 2021 : 4 novembre 2021



*** Comptes de résultat En M€ T1.2021 T4.2020 Var. T1/T4 T1.2020 Var. T1/T1 Revenus nets ajustés 770 730 5,5% 612 25,8% Revenus nets de gestion 775 722 7,3% 673 15,1% dont commissions nettes de gestion 664 628 5,6% 631 5,1% dont commissions de surperformance 111 94 18,4% 42 X 2,6 Produits nets financiers et autres produits nets (5) 7 NS (61) NS Charges générales d'exploitation (376) (370) 1,5% (331) 13,6% Résultat brut d'exploitation ajusté 394 360 9,6% 281 40,3% Coefficient d'exploitation ajusté 48,8% 50,7% -1,9 pts 54,1% -5,3 pts Coût du risque & Autres (2) (3) NS (13) NS Sociétés mises en équivalence 18 20 -12,7% 14 28,3% Résultat avant impôt ajusté 410 377 8,7% 282 45,4% Impôts sur les sociétés (103) (92) 12,7% (76) 35,6% Minoritaires 2 3 - 0 - Résultat net part du Groupe ajusté 309 288 7,1% 206 50,1% Amortissement des contrats de distribution après impôts (12) (13) -5,6% (13) -2,6% Résultat net part du Groupe 297 275 7,7% 193 53,5% Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution Evolution des encours sous gestion1 de fin décembre 2019 à fin mars 2021 (Md€) Encours

sous gestion Collecte

nette Effet

marché et change Effet

Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2019 1 653 +5,8% T1 2020 -3,2 - 122,7 / Au 31/03/2020 1 527 -7,6% T2 2020 -0,8 +64,9 / Au 30/06/2020 1 592 +4,2% T3 2020 +34,7 +15,2 +20,7 Au 30/09/2020 1 662 +4,4% T4 2020 +14,4 +52,1 / Au 31/12/2020 1 729 +4,0% T1 2021 -12,7 +39,3 / Au 31/03/2021 1 755 +1,5% 1. Encours & collecte nette yc Sabadell AM à compter du T3 2020, BOC WM à partir du T1 2021, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP. Encours sous gestion et collecte nette par segments de clientèle1 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.03.2021 31.03.2020 /31.03.2020 T1 2021 T4 2020 T1 2020 Réseaux France 121 100 +21,3 % +0,4 + 4,0 +2,4 Réseaux internationaux 151 111 +36,4 % +2,7 +1,5 -2,5 dont BOC 1 0 / +0,9 0 0 Distributeurs tiers 196 174 +12,9% % +4,3 + 3,0 +2,6 Retail (hors JVs) 468 384 +21,9 % +7,4 +8,5 +2,5 Institutionnels2 & souverains 413 342 +20,7 % -10,7 +6,7 -5,4 Corporates 89 65 + 37,1 % -6,7 +16,0 -10,2 Epargne Entreprises 71 56 + 27,4 % +0,0 +0,6 +0,1 Assureurs CA & SG 466 448 + 4,0 % +1,1 -2,0 +0,1 Institutionnels 1 039 911 + 14,0 % -16,2 +21,3 -15,4 JVs 248 232 + 6,9 % -4,03 -15,43 +9,7 TOTAL 1 755 1 527 +14,9 % -12,7 +14,4 -3,2 Encours moyens 2020 hors JVs 1 500 1 410 +6,4 % / / / 1. Encours & collecte nette yc Sabadell AM à compter du T3 2020, BOC WM à partir du T1 2021, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP - 2. Y compris fonds de fonds. 3. y compris des sorties de produits de “channel business” en Chine pour -16,5 Md€ au T4 2020 et -7 Md€ au T1 2021 et la fin de 2 mandats institutionnels en Inde pour -5,1 Md€ au T4 2020 Encours sous gestion et collecte nette par classes d’actifs1 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.03.21 31.03.20 /31.03.20 T1 2021 T4 2020 T1 2020 Actions 306 200 + 53,0 % + 4,8 + 9,3 + 2,3 Diversifiés 273 221 + 23,3 % + 5,3 + 3,0 - 4,8 Obligations 629 603 +4,4 % - 1,9 - 1,0 - 7,1 Réels, alternatifs et structurés 95 82 + 16,2 % + 1,6 + 1,0 + 1,3 ACTIFS MLT hors JVs 1 302 1 105 + 17,8 % + 9,8 + 12,3 - 8,4 Trésorerie hors JVs 205 190 + 7,9 % - 18,6 + 17,5 - 4,5 ACTIFS hors JVs 1 507 1 296 + 16,4 % - 8,8 + 29,8 - 12,9 JVs 248 232 + 6,9 % - 4,0 - 15,4 + 9,7 TOTAL 1 755 1 527 + 14,9 % - 12,7 + 14,4 - 3,2 dont Actifs MLT 1 521 1 308 + 16,4 % + 7,3 - 4,5 + 2,7 dont Produits de Trésorerie 234 220 + 6,4 % - 20,0 + 18,9 -5,9 1. Encours & collecte nette yc Sabadell AM à compter du T3 2020, BOC WM à partir du T1 2021 et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP Encours sous gestion et collecte nette par zone géographique1 Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.03.21 31.03.20 /31.03.20 T1 2021 T4 2020 T1 2020 France3 9272 830 +11,6 % -15,7 +13,6 -4,4 Italie 185 158 +17,0 % +3,2 +0,7 -1,7 Europe hors France et Italie 233 161 +44,5 % +2,6 +16,1 +0,9 Asie 311 286 +8,9 % -1,54 -13,04 +4,8 Reste du monde5 99 92 +8,0 % -1,4 -2,9 -2,8 TOTAL 1 755 1 527 +14,9 % -12,7 +14,4 -3,2 TOTAL hors France 829 697 +18,8% +3,0 +0,8 +1,1 1. Encours & collecte nette yc Sabadell AM à compter du T3 2020, BOC WM à partir du T1 2021, incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP - 2. Dont 446 Md€ d’assureurs CA et SG - 3. France : collecte nette sur actifs moyen-long terme : +1,5 Md€ au T1 2021 et +2,6 Md€ au T4 2020 et-6.9 Md€ au T1 2020 – 4. Y compris sorties de produits de « channel business » en Chine pour -16,5 Md€ et -7Md€ au T1 2021 et fin de 2 mandats institutionnels en Inde pour -5,1 Md€ au T4 2020 - 5-Principalement États-Unis Annexe méthodologique I. Données comptables et ajustées





1. Données comptables :





Au T1 2021 et aux T1 et T4 2020, l’information correspond aux données après amortissement des contrats de distribution. 2. Données ajustées





Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG jusqu’en novembre 2020, Bawag, UniCredit et Banco Sabadell. Amortissement des contrats de distribution : T1 2020 : 18 M€ avant impôts et 13 M€ après impôts

T4 2020 : 18 M€ avant impôts et 13 M€ après impôts

T1 2021 : 17 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts



II. Rappel de l’a mortissement des contrats de distribution avec Banco Sabadell



Lors de l’acquisition de Sabadell AM, un contrat de distribution de 10 ans a été conclu avec les réseaux de Banco Sabadell en Espagne ; la valorisation brute de ce contrat s’élève à 108 M€ (comptabilisés au bilan en Actifs Incorporels). Parallèlement, un montant d’Impôt Différé Passif de 27 M€ a été reconnu. Le montant net est donc de 81 M€, qui sont amortis de manière linéaire sur 10 ans, à compter du 1er juillet 2020. Dans le compte de résultat du Groupe, l’incidence nette d’impôt de cet amortissement est de 8 M€ en année pleine (soit 11 M€ avant impôts) comptabilisés en « Autres revenus », et qui vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution : Avec Bawag de 2 M€ nets d’impôts en année pleine (soit 3 M€ avant impôts).

Avec UniCredit de de 38 M€ nets d’impôts en année pleine (soit 55 M€ avant impôts). NB : l’amortissement du contrat SG a cessé au 1er novembre 2020 III. Indicateur s Alternatif s de Performance 13





Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les les amortissements des contrats de distribution avec SG, Bawag, UniCredit et Banco Sabadell depuis le 1er juillet 2020 (voir supra).

Ces données ajustées et combinées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante : En M€ T1.2021 T4.2020 T1.2020 Revenus nets (a) 753 711 594 + Amortissement des contrats de distribution avant impôts 17 18 18 Revenus nets ajustés (b) 770 730 612 Charges d'exploitation (c) -376 -370 -331 Résultat brut d'exploitation (d) = (a)+(c) 377 342 263 Résultat brut d'exploitation ajusté (e) = (b)+(c) 394 360 281 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 49,9% 52,0% 55,7% Coefficient d'exploitation ajusté (c)/(b) 48,8% 50,7% 54,1% Coût du risque & Autres (f) -2 -3 -13 Sociétés mises en équivalence (g) 18 20 14 Résultat avant impôt (h) = (d)+(f)+(g) 393 359 264 Résultat avant impôt ajusté (i) = (e)+(f)+(g) 410 377 282 Impôts sur les bénéfices (j) -99 -86 -71 Impôts sur les bénéfices ajustés (k) -103 -92 -76 Minoritaires (l) 2 3 0 Résultat net part du Groupe (h)+(j)+(l) 297 275 193 Résultat net part du Groupe ajusté (i)+(k)+(l) 309 288 206 A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux14, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Ses six plateformes de gestion internationales15, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs. Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 800 professionnels dans plus de 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 750 milliards d’euros d’encours16. Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société. www.amundi.com Contact presse : Contacts investisseurs : Natacha Andermahr Anthony Mellor Thomas Lapeyre Tél. +33 1 76 37 86 05 Tél. +33 1 76 32 17 16 Tél. +33 1 76 33 70 54 natacha.andermahr-sharp@amundi.com anthony.mellor@amundi.com thomas.lapeyre@amundi.com AVERTISSEMENT : Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d’Amundi. Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement délégué (UE) 2019/980 du 14 mars 2019. Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement. Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS. Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de de document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence. 1 Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution. Voir page 7 les définitions et la méthodologie

2 Encours & collecte nette yc Sabadell AM à compter du T3 2020, BOC WM à partir du T1 2021 et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

3 Actifs Moyen Long Terme : hors produits de trésorerie

4 Hors JVs

5Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution. Voir page 7 les définitions et la méthodologie

6 Les données du 1er trimestre 2021 incluent un effet périmètre positif : Sabadell AM a été consolidé à compter du T3 2020, la nouvelle filiale chinoise Amundi BOC Wealth Management à compter du T4 2020 et Fund Channel a été consolidée à compter du T1 2021. Effet de 21 M€ sur les revenus nets et de 4 M€ sur le résultat net ajusté.

7 Encours & collecte nette yc Sabadell AM à compter du T3 2020, BOC WM à partir du T1 2021 et incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

8 Hors JVs

9 ETP : Exchange Traded Products, incluant les ETF (Exchange Traded Funds) et les ETC (Exchange Traded Commodities) comme l’ETC Gold

10 Source : ETF GI fin mars 2021

11 Lorsqu’une méthodologie ESG est techniquement applicable

12 Source MorningStar. Périmètre : fonds européens. Article 8 : produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales ; Article 9: produits qui ont pour objectif l’investissement durable.

13 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l’AMF le 12/04/2021 14 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019

15 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

16 Données Amundi au 31/03/2021 Pièce jointe Amundi CP résultats T1 2021

