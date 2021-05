Amundi : Un consortium mené par Amundi Private Equity Funds regroupant Unexo, Bpifrance, Ouest Croissance et un pool régional de fonds d'investissement signe l'acquisition de The Reefer Group

actifs réels Private equity Un consortium mené par Amundi Private Equity Funds regroupant Unexo, Bpifrance, Ouest Croissance et un pool régional de fonds d'investissement signe l'acquisition de The Reefer Group Paris, France,27 mai 2021par Amundi

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) accompagné d'Unexo, Bpifrance, Ouest Croissance et un pool régional de fonds d'investissement incluant NCI, Caisse d'Epargne Normandie Capital Développement, Sodero Gestion, Normandie Participations et Picardie Investissement deviennent les actionnaires de référence de The Reefer Group (TRG). L'équipe dirigeante menée par Damien Destremau investit significativement à l'occasion de cette nouvelle opération. Le financement de cette opération a été réalisé par un pool bancaire co-arrangé par le Crédit Agricole Normandie et le CIC Nord-Ouest.

TRG est un leader européen (top 3) de la fabrication de remorques sous température dirigée. Le groupe opère sous deux marques à forte notoriété en Europe : la marque française Chereau établie depuis 1950 et la marque espagnole SOR active depuis 1970. TRG emploie plus de 1300 personnes et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires supérieur à 240 M€ dont plus d'un tiers hors de ses marchés domestiques.

L'équipe dirigeante avec le soutien de ses nouveaux actionnaires initie une nouvelle étape de l'histoire du groupe avec un projet de développement ambitieux, fondé sur :

Le développement de son activité en Europe et à l'international ;

La couverture de nouveaux segments de marché ;

La poursuite de la modernisation et de la digitalisation de son outil productif, la gestion de l'énergie embarquée ;

La mise en œuvre d'opérations de croissance externe ciblées.

Tout en restant fidèle à ses principes fondateurs :

L'attention prioritaire à la satisfaction de ses clients ;

L'excellence industrielle ;

Une démarche d'innovation ambitieuse ;

Un développement respectueux de tous ;

En cohérence avec ces principes, les nouveaux actionnaires mettent en place un contrat innovant de partage de la valeur entre les actionnaires et les salariés.

Damien Destremau, CEO de TRG déclare « Nous sommes très satisfaits du chemin parcouru avec Miura Partners, qui nous a permis d'accélérer notre croissance et de renforcer la modernisation de nos sites industriels en France et en Espagne, posant ainsi les bases nécessaires à cette nouvelle étape. Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page avec Amundi PEF, Unexo, Bpifrance, Ouest Croissance et nos autres co-actionnaires régionaux, avec une feuille de route très claire afin de poursuivre nos innovations et notre développement durable. Nous sommes très fiers de relocaliser le capital de TRG en France avec des actionnaires engagés et exigeants en matière de responsabilité sociétale. TRG entre de façon volontariste dans la transition énergétique avec deux priorités : la gestion de l'énergie embarquée et la digitalisation. »

Claire Chabrier, Directrice Associée et Frédéric Labia, Directeur Associé de Amundi Private Equity Funds, déclarent : « Nous sommes très fiers d'accompagner TRG, un champion industriel européen, en pointe sur les enjeux de transition énergétique au travers de ses nombreuses innovations produits (isolation sous vide, alimentation hydrogène, etc.) : les remorques TRG, réputées pour leur durabilité, se démarquent en optimisant le bilan carbone de leurs clients et donc leurs coûts d'utilisation. Nous avons la conviction que TRG est particulièrement bien positionné pour saisir des opportunités de croissance externe. Nous sommes également très sensibles aux valeurs de développement respectueux de tous et sommes heureux de pouvoir mettre en place, avec l'équipe dirigeante, un dispositif innovant de partage de valeur au bénéfice de l'ensemble des salariés. Cette opération a été rendue possible grâce à une implication de plusieurs entités du Groupe Crédit Agricole. »

Edouard Boulan et Pierre-Loïc Revol, chargés d'affaires chez UNEXO et Louis Heslot-Guillot, directeur de la Banque d'affaires Entreprise du CA Normandie : « Le CA Normandie et UNEXO sont des partenaires historiques de l'entreprise CHEREAU et de ses dirigeants. Nous sommes heureux de les accompagner de nouveau dans une opération qui permet à cette ETI normande de repasser sous contrôle d'actionnaires français. »

Nicolas Dardenne, Directeur d'Investissement chez Bpifrance : « Nous sommes heureux d'accompagner Damien Destremau et son équipe dans cette opération et les futurs projets de croissance du groupe. Nous avons été convaincus par les valeurs véhiculées par TRG à savoir son haut niveau d'innovation, la prise en compte du développement durable et l'exigence de la qualité de ses produits. »

Adeline Drogou et Olivier Philippon, Directeurs de Participations chez Ouest Croissance : « Séduits par le profil de Damien Destremau et de son équipe, nous sommes très fiers de monter à bord de TRG. Ce nouveau tour de table permet non seulement de relocaliser l'actionnariat mais également d'accompagner les projets innovants de cette belle ETI. »

À propos d'Unexo UNEXO, fonds d'investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs du Grand Ouest. L'offre de financement d'UNEXO s'adresse aux startups, PME et ETI : innovation, développement, transmission, mezzanine et fonds de dette. Sa mission est de contribuer au dynamisme économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est présent au capital d'une centaine d'entreprises en tant qu'actionnaire minoritaire. www.unexo.fr Chiffres clés : 480 millions de fonds propres, 100 entreprises en portefeuille, plus de 300 entreprises accompagnées depuis 1993. À propos de Bpifrance Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Plus d'information sur : www.Bpifrance.fr- https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse À propos de Ouest Croissance Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l'Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d'entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 205 M€, 100 participations actives et un ticket d'investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable. À propos de TRG Le groupe TRG a réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 240 millions d'euros au cours de l'exercice 2020 et compte plus de 1.200 collaborateurs. The Reefer Group offre à ses clients une large gamme de produits différenciés à forte valeur ajoutée. CHEREAU et SOR conservent l'indépendance de leur marque au sein de leur marché respectif. La large expérience de ces deux entreprises, conjuguée aux synergies de coût et aux gains de productivité, permet à The Reefer Group de créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes.