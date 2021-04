Amundi Finance et Solidarité Amundi apporte son soutien à Darwin, tiers-lieu de coopération économique, hybride et emblématique à Bordeaux Paris, France,13 avril 2021par Amundi

Amundi, leader européen de la gestion d'actifs et acteur engagé avec 3,8 milliards d'euros[1] en épargne solidaire sous gestion, apporte son soutien à Darwin, écosystème écologique et responsable où cohabitent entreprises et associations humanitaires et culturelles. Ce nouvel investissement via le fonds d'épargne solidaire Amundi Finance et Solidarité[2] permettra à Darwin de concrétiser son projet d'hébergement temporaire pour jeunes actifs et de logements sociaux pour les personnes en situation de précarité et de renforcer le développement de ses activités entrepreneuriales et solidaires.

Depuis le départ des militaires en 2005, la vaste friche de la caserne Niel située à Bordeaux sur sa rive droite, s'est progressivement transformée en un lieu de rassemblement combinant « street art » et « friche urbaine ». Face à la menace de destruction des Magasins Généraux, le groupe Evolution s'est mobilisé aux côtés des riverains et d'associations de quartier. Evolution a négocié en 2009 le rachat des 10.000 m2 comprenant les bâtiments « Nord » sur proposition de la Métropole et de la Ville de Bordeaux. C'est dans cet ensemble patrimonial vaste qu'Evolution pose la première pierre de DARWIN. L'aventure se poursuit en 2014 avec l'obtention du marché de rénovation des Magasins Généraux Sud, permettant à cet ensemble de bâtiments historiques d'échapper à la destruction. Le modèle de Darwin s'impose ainsi comme une alternative urbaine crédible. Aujourd'hui, l'écosystème DARWIN propose des espaces de coworking à haute performance environnementale, des ateliers de production « makers » partagés, des logements d'urgence, des structures sportives et de loisirs, un restaurant, une épicerie bio et locale, des espaces d'exposition artistique ou de séminaires, une ferme urbaine en permaculture, ou encore des commerces responsables, tels Patagonia ou Veja.

Ce nouveau partenariat entre Darwin et Amundi porte sur un investissement de 3,5 millions d'euros réalisé en pleine pandémie COVID-19 pour faire face à une situation d'urgence. Cette crise a projeté les plus fragiles et les plus démunis dans une situation de précarité aggravée par une certaine rupture dans les chaines de solidarité, tant la crise a été brutale et profonde. Dès le mois de mars 2020, lors du premier confinement, DARWIN, ses partenaires associatifs et les équipes de son incubateur Évolution ont décidé de faire preuve de réalisme, d'esprit d'initiative et de solidarité. Fidèle à ses principes d'adaptation, l'éco-système DARWIN s'est transformé en plateforme humanitaire en un temps record, pour porter assistance aux personnes en situation les plus précaires.

A ce titre, ce sont plus de 150 tonnes de denrées alimentaires et 50 tonnes de produits d'hygiène et sanitaire qui ont été collectées, achetées, triées et distribuées à plus de 2500 personnes vivant dans des lieux de vie précaires et les quartiers prioritaires de la métropole Bordelaise, pendant ce premier confinement. La capacité d'accueil d'urgence a été fortement augmentée au milieu du printemps 2020 pour proposer jusqu'à 80 places d'hébergement pour des personnes sans abri (familles, femmes isolées, mineurs non accompagnés, SDF avec animaux de compagnie…). Et les actions continuent cette année.

Ce financement du fonds Amundi Finance et Solidarité, va soutenir plusieurs projets :

Le refinancement des actions d'urgence déployées pendant la crise COVID, et leur structuration en un accompagnant durable avec la création de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif « Darwin Solidarités », SCIC destinée à organiser et renforcer les actions humanitaires et sociales menées par DARWIN.

Une prise de participation dans l'incubateur Évolution, qui soutient et accompagne les projets entrepreneuriaux portés par DARWIN autour des valeurs de solidarité, d'engagement responsable et de respect de l'environnement.

Mathieu Azzouz et Florian Peudevin, Co-Gérants du Fonds Amundi Finance et Solidarité chez Amundi déclarent: « Nous sommes ravis de notre partenariat avec Darwin dont l'ADN s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Amundi Finance et Solidarité. Au-delà du soutien financier de cette opération et du renforcement des fonds propres d'Evolution, ce partenariat permet de concrétiser et de renforcer le développement des actions à impact social et environnemental de Darwin mais aussi de créer des synergies avec les autres partenaires du fonds Amundi Finance et Solidarité dans les secteurs de l'économie sociale et solidaire. »

Philippe Barre, fondateur de l'Écosystème Darwin : « Ce partenariat avec Amundi Finance et Solidarité a été déterminant dans l'émergence de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) Darwin Solidarités. En effet, grâce à leur participation, nous avons pu mettre en place dès le début de la crise Covid une plateforme d'aide alimentaire et sanitaire afin de fournir des produits de première nécessité à plusieurs milliers de personnes précaires et vulnérables. »

Leader de l'investissement solidaire avec plus de 350 millions d'euros sous gestion à ce jour, le fonds Amundi Finance et Solidarité finance en fonds propres et/ou en dettes des entreprises non cotées, innovantes, et générant un impact social et environnemental positif et fort pour la collectivité. Au travers de ce fonds, Amundi soutient l'accès à l'emploi par l'insertion, le logement accompagné, l'accès aux soins et à l'éducation pour tous, les circuits courts et la préservation de l'environnement en investissant dans des entreprises sociales en phase de développement sur la base d'un modèle économique rentable et pérenne et dont l'impact est au cœur de leur stratégie.

Footnotes

Donnés au 31/03/2021 Investissement réalisé via le FCP Finance et Solidarité, fonds solidaire qui a pour objectif de financer le développement d'entreprises sociales et solidaires répondant à des enjeux cruciaux de la société (réinsertion par l'emploi, logement, accès aux soins …) tout en recherchant une rémunération positive : 80% de son actif est investi dans des titres non cotés d'entreprises à fort impact social, l'actif résiduel est investi dans des produits monétaires.

A propos d'Evolution et Darwin Ecosystème Plus avec moins et mieux avec peu, c'est dans cet état d'esprit qu'a été fondé l'incubateur de transition et de résilience Évolution. À l'origine du Darwin Éco-système, une friche sur la rive droite de Bordeaux qui présentait des caractéristiques idéales pour jouer ce rôle de laboratoire de résilience urbaine en développant des expertises reconnues dans la conception, l'exploitation et l'animation de tiers-lieux où le social entrepreneurship côtoie l'empowerment citoyen. Aujourd'hui, Darwin c'est un lieu hybride et fluide où convergent des dynamiques de développement économique, social et culturel, un écosystème favorable à la créativité et à la frugalité, un point de rencontre entre entrepreneurs, acteurs associatifs, artistes et citoyens, intergénérationnel et démocratique, atteignant des performances écologiques hors du commun.