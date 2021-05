Amundi : dividende 2020 approuvé en AG

Amundi annonce que son assemblée générale, réunie ce jour, a approuvé le dividende de l'exercice 2020, fixé à 2,90 euros par action, soit un rendement de 3,7%. Il sera détaché de l'action le 13 mai et mis en paiement à compter du 17 mai.



A l'issue de l'assemblée, le conseil d'administration a décidé d'une augmentation de capital réservée aux salariés, quatrième opération de ce type depuis la cotation d'Amundi en novembre 2015, et dont la réalisation est prévue en juillet prochain.



Par ailleurs, le conseil a décidé de faire évoluer la gouvernance avec la nomination de Valérie Baudson comme directrice générale, succédant à Yves Perrier qui a été élu président du conseil d'administration, succédant à Xavier Musca.



