Amundi propose un dividende stable à 4,10 euros par action

Amundi a dévoilé un résultat net, part du groupe, en repli de 5,9% à 286 millions d’euros au quatrième trimestre. Le résultat brut d’exploitation ajusté a baissé de 6,9% à 378 millions d’euros. Le coefficient d’exploitation ajusté a augmenté de 3,3 points à 52,1%. Les revenus net ont reculé de 0,4% à 790 millions d’euros, affaiblis par le recul de 10,1% des commissions de performance à 63 millions d’euros.



Les encours gérés par Amundi au 31 décembre 2022 atteignent 1 904 milliards d'euros, en baisse de 7,7%, du fait d'un effet de marché négatif de 167 milliards d'euros, et malgré une collecte de 7 milliards d'euros.



Cette collecte nette se décompose en un flux d'argent positif de 7,8 milliards d'euros en actifs moyen long terme (MLT) hors joint ventures (JV), de +14,0 milliards d'euros pour les JV, et une décollecte de 14,9 milliards d'euros en produits de trésorerie.



La collecte totale au quatrième trimestre atteint 15,0 milliards d'euros, tirée par les produits de trésorerie (20,8 milliards d'euros), les actifs MLT (hors JV) sont à l'équilibre (+0,4 milliard d'euros).



Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale, qui se tiendra le 12 mai 2023, un dividende de 4,10 euros par action, en numéraire, stable par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2021.



Ce dividende correspond à un taux de distribution de 75% du résultat net part du groupe. Ce dividende sera détaché le lundi 22 mai 2023 et mis en paiement à compter du mercredi 24 mai 2023.