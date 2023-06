Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales ont défié la morosité économique et les politiques des banques centrales pour monter nettement au cours du premier semestre, mais derrière les quelques secteurs florissants se cache une réalité plus contrastée.

Même le directeur des investissements du premier gestionnaire d'actifs européen Amundi, Vincent Mortier, l'a reconnu lors du point semestriel du groupe: "pour être honnête, nous avons été surpris" par la trajectoire des marchés.

Les gérants d'actifs "ont tous couru derrière" le début d'année, juge aussi Jérôme van der Bruggen, du belge DPAM.

En Europe notamment, le début d'année a été marqué par une accélération des cours des actions, venant amplifier le rebond de la fin d'année 2022. Les indices phares de Londres, Paris et Francfort ont même battu leur record absolu en 2023.

Contrairement aux craintes de l'été 2022, l'hiver a été franchi sans encombre sur le plan énergétique. Mieux encore: le prix du gaz est descendu le 2 juin jusqu'à 22,85 euros, en baisse de 70% sur l'année, et le prix du baril de pétrole est en baisse de 10% en 2023 malgré les tentatives de l'OPEP de faire remonter les prix en baissant les quotas de production.

Les nombreuses hausses de taux d'intérêt des banques centrales en Europe et aux Etats-Unis n'ont pas freiné les investisseurs, qui ont anticipé très tôt une stabilisation de ces taux, voire une baisse d'ici 2024.

"Les économistes se sont trompés depuis un an et demi en nous expliquant que la hausse des taux allait provoquer une récession qu'on ne voit toujours pas (...) les anticipations sur les marchés actions étaient tellement négatives depuis très longtemps", explique aussi Catherine Guarrigues, directrice de la stratégie actions Europe chez Allianz GI.

Ailleurs dans le monde, le moral est aussi au beau fixe, de Tokyo, qui a retrouvé ses plus hauts en 35 ans, à l'indice technologique américain Nasdaq avec une performance qui rappelle son moment de gloire au moment de la pandémie (plus de 25% de gains en six mois) et qui permet de combler une partie des lourdes pertes de 2022.

Même les placements les plus spéculatifs, comme le bitcoin, ont bien réussi: la première crypto-monnaie a atteint un plus haut depuis un an en juin, retrouvant son niveau d'avant les deux graves crises de confiance qui ont frappé le secteur en 2022.

La crise bancaire de mars, qui a envoyé au tapis plusieurs banques régionales américaines ainsi que Credit Suisse, semble aussi déjà oubliée.

Concentration

Mais derrière la vitrine, le tableau est plus nuancé.

Au 8 juin, la quasi-totalité des gains de l'indice américain S&P 500 était imputable à dix entreprises seulement, principalement dans la tech (Apple, Microsoft, Amazon...). Celles-ci, à commencer par le géant des puces Nvidia, ont profité au cours du deuxième trimestre de la ruée des investisseurs sur toutes les entreprises liées à l'intelligence artificielle.

A Paris, les excellentes performances du luxe, secteur qui pèse le plus lourd, ont fourni une bonne partie du carburant du semestre notamment sur le pari de la réouverture de la Chine.

Les marchés ont commencé à être rattrapés par la réalité économique depuis juin, pris dans un "effet ciseau" selon Alexandre Baradez, analyste d'IG. D'un côté, les indicateurs de l'activité économique donnent toujours davantage de signes de ralentissement tandis que de l'autre, les banques centrales ont maintenu des mesures et des discours offensifs afin de combattre l'inflation, prenant à revers les pronostics des marchés.

Si l'inflation, la terreur des marchés depuis 2021, a nettement reflué aux Etats-Unis et en Europe depuis plusieurs mois, sa composante la plus tenace, celle des services, demeure partout à un niveau bien supérieur à la cible des 2% des banques centrales.

Dans ce contexte, les valorisations de certains segments du marché, notamment la technologie américaine, "ne prennent plus en compte les risques" relatifs à un affaiblissement de la consommation ou des résultats d'entreprises, selon Amundi. "Ignorer le niveau des valorisations", notamment les plus élevées, "serait une grosse erreur" dans les choix d'investissement.

afp/rq