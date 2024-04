Vincent Mortier, directeur des investissements chez Amundi, partage son analyse sur l'exposition au marché des actions dans un contexte où les actifs déjà coûteux s'apprécient davantage, rendant les évaluations, surtout dans les marchés occidentaux comme les États-Unis et l'Europe, de plus en plus difficiles à justifier. Face à cette situation, il identifie une opportunité croissante en Asie, en particulier en Chine, où les entreprises offrent des perspectives économiques prometteuses, de l'innovation et un bon momentum des bénéfices à des prix nettement inférieurs à ceux des États-Unis.

Mortier critique la prolongation de la hausse des actions aux États-Unis et en Europe, la considérant excessive, et suggère la Chine comme une alternative intéressante. Il voit également du potentiel en Corée du Sud, au Japon, et en Inde, malgré des évaluations élevées dans ce dernier cas. L'Asie représente une surpondération significative dans la stratégie d'investissement du groupe, alors que les positions sont plus mesurées aux États-Unis, sauf certains secteurs jugés abordables.

Il admet que la plupart de ses clients hésitent encore à investir en Chine, principalement à cause des incertitudes politiques, des inquiétudes liées au secteur immobilier, et de la peur de sanctions. Cependant, Mortier met en avant son intérêt pour des secteurs innovants en Chine, comme la technologie de pointe et l'énergie renouvelable, où le pays prend la tête, ainsi que pour des secteurs traditionnels bénéficiant d'une consommation en hausse et de meilleures qualités de production.

Concernant l'évaluation globale des marchés d'actions, il persiste à dire qu'ils sont surévalués d'environ 20%, arguant que les prévisions actuelles sont trop optimistes.

