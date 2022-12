Explicatif - Qui détient la dette du Ghana et quelle restructuration est prévue ?

POURQUOI LA NÉCESSITÉ DE SE RESTRUCTURER ?

L'inflation au Ghana a grimpé en flèche en 2022 pour atteindre un pic de 21 ans de 40,4 % par an en octobre. Plusieurs hausses brutales des taux d'intérêt - la plus récente de 250 points de base à 27 % en novembre - n'ont pas réussi à endiguer la hausse des prix.

Le cedi a perdu plus de 50 % de sa valeur cette année, faisant grimper le coût de la dette extérieure du Ghana.

Le producteur d'or, de cacao et de pétrole a été bloqué sur les marchés internationaux, car la prime exigée par les investisseurs pour détenir sa dette par rapport aux bons du Trésor américain a dépassé la barre des 1 000 points de base pendant la majeure partie des 12 derniers mois. L'écart se situe actuellement à plus de 3 000 points de base.

Les coûts d'emprunt intérieurs du Ghana sont montés en flèche. Le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, a déclaré lundi que les paiements d'intérêts consommaient entre 70 et 100 % des revenus du gouvernement. À part le Sri Lanka, qui est en défaut de paiement, c'est la pire statistique au monde, selon l'agence de notation Fitch.

QUELLE EST L'AMPLEUR DE LA DETTE DU GHANA ?

La dette publique du Ghana était de 467,4 milliards de cedis (37,4 milliards de dollars) en septembre, dont 42 % de dette intérieure, selon les chiffres les plus récents de la banque centrale publiés le mois dernier.

Elle représente désormais plus de 100 % du PIB, a déclaré M. Ofori-Atta lundi, alors qu'il annonçait certains des plans dont le gouvernement espère qu'ils ramèneront ce ratio à 55 % d'ici 2028.

Le pays présente un risque élevé de surendettement, a-t-il déclaré le mois dernier en présentant le budget 2023.

À QUI APPARTIENT LA DETTE DU GHANA ?

Les banques commerciales détenaient un tiers de la dette intérieure du Ghana et de ses entreprises d'État à la fin du mois de septembre, selon le dépositaire central de titres du pays. Les autres principaux détenteurs sont les investisseurs étrangers, les fonds de pension et la banque centrale.

Le Ghana a 13 milliards de dollars en euro-obligations, avec des détenteurs comprenant de grands gestionnaires d'actifs mondiaux tels que BlackRock, Vontobel, AllianceBernstein, Neuberger Berman et PIMCO, selon des dépôts récents.

Il n'est pas clair si une euro-obligation 2030 d'un milliard de dollars, qui bénéficie d'une garantie de 400 millions de dollars de la Banque mondiale et se négocie bien au-dessus des autres obligations non garanties, sera incluse dans la restructuration de la dette.

Fin 2021, le Ghana avait 3,2 milliards de dollars de dette bilatérale et 6,3 milliards de dollars auprès d'institutions multilatérales, dont 4,6 milliards de dollars auprès de la Banque mondiale, selon les données de la Banque mondiale.

QUE PROPOSE LE GHANA ?

Ofori-Atta a annoncé lundi un plan d'échange des obligations locales du pays d'une valeur d'environ 137,3 milliards de Ghana cedis (10,5 milliards de dollars) d'ici le 19 décembre.

Plus de 60 obligations locales arrivant à échéance entre 2023 et 2039 seront échangées contre de nouvelles obligations arrivant à échéance en 2027, 2029, 2032 et 2037, avec un coupon annuel fixé à 0% en 2023, 5% en 2024 et 10% à partir de 2025 jusqu'à l'échéance.

La banque centrale du pays a annoncé vendredi des mesures d'allègement pour les banques participant à l'échange d'obligations, ce qui fait suite à l'avertissement lancé mercredi par le directeur du Trésor et de la gestion de la dette, Samuel Arkhurst, selon lequel les gros détenteurs d'obligations auraient des "problèmes".

Un fonds de stabilité financière de 1,2 milliard de dollars est mis en place pour amortir l'impact sur le secteur financier. Les plans de restructuration de la dette extérieure seront annoncés "en temps voulu", a déclaré M. Ofori-Atta lundi.

QU'EN EST-IL DU FMI ?

Le gouvernement ghanéen a demandé l'aide du FMI en juillet, revenant sur sa promesse de ne jamais le faire. M. Ofori-Atta a déclaré qu'il envisageait un programme de trois ans d'une valeur potentielle de 2 à 3 milliards de dollars.

Une équipe du FMI visite le Ghana du 1er au 13 décembre. Le fonds n'a pas encore fait de commentaires sur la viabilité de la dette du Ghana ou sur les plans d'échange d'obligations nationales.

La reprise économique du Ghana pourrait être retardée et compliquée si l'équipe du FMI part sans un accord au niveau du personnel, a déclaré Arkhurst mercredi. (1 $ = 12,5000 cedi ghanéens)