L'AMF inflige 37 millions d'euros d'amendes à Amundi et Tullett Prebon

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé jeudi des sanctions pécuniaires pour un total de 37 millions d'euros contre les sociétés Amundi Asset Management, Amundi Intermédiation et Tullett Prebon, à la suite de manipulations de cours de la part de trois anciens salariés de ces entreprises sur une courte période en 2015.

Entre le 26 mai et le 24 juillet 2015, un gérant au sein de la société Amundi Asset Management, un négociateur au sein d'Amundi Intermédiation et un courtier au sein de Tullett Prebon, ont eu recours à des "wash trades" sur le marché du Future Euro Stoxx 50 (FESX), pour des volumes importants et atypiques, a indiqué l'AMF dans un communiqué.

Les "wash trades" sont des accords de vente ou d'achat d'un instrument financier n'impliquant pas de changement dans la propriété de la valeur concernée ni dans le risque de marché, ou impliquant le transfert de la détention ou du risque de marché entre des participants agissant de concert ou en collusion.

La commission des sanctions de l'AMF en a déduit que ces trois intervenants "avaient manipulé le cours du FESX par recours à un procédé fictif ou à toute autre forme d'artifice". Elle a en revanche écarté le grief de manipulation par fixation du cours à un niveau anormal ou artificiel.

Amundi Asset Management écope d'une amende de 25 millions d'euros, contre 7 millions pour Amundi Intermédiation et 5 millions d'euros pour Tullett Prebon. L'AMF a également prononcé des interdictions d'exercer à l'encontre de deux des trois anciens salariés concernés.

Amundi est une filiale de Crédit Agricole SA.

