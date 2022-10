L'Italie s'efforce de maintenir le gestionnaire d'actifs Anima dans le giron national -sources

*

Le Trésor soutient le plan d'Anima pour rester indépendant et développer son activité

Un intérêt étranger potentiel discuté lors d'une réunion à Rome

La poste publique Poste pourrait augmenter sa participation dans Anima

Le secteur de la gestion de patrimoine est considéré comme stratégique

ROME/MILAN, 4 octobre (Reuters) - L'Italie est favorable au maintien d'Anima Holding dans le pays et pourrait augmenter sa participation dans le plus grand gestionnaire d'actifs indépendant du pays qu'elle détient par le biais de la poste nationale Poste Italiane, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Anima souhaite rester indépendante et développer ses propres activités, une stratégie que le Trésor voit d'un bon œil, ont déclaré les sources, demandant à ne pas être nommées car les discussions sont confidentielles.

Les deux sociétés ont refusé de faire des commentaires.

Anima discute actuellement du renforcement de ses liens commerciaux avec la banque publique Monte dei Paschi di Siena dans le cadre de pourparlers visant à investir dans une nouvelle émission d'actions de la banque toscane pouvant atteindre 2,5 milliards d'euros (2,5 milliards de dollars).

L'implication d'Anima dans la levée de fonds de Monte dei Paschi est considérée à Rome comme faisant partie d'efforts plus larges visant à protéger l'indépendance du gestionnaire d'actifs, a déclaré l'une des sources.

Les pourparlers sont toujours en cours et les plans ne sont pas encore définitifs, ont précisé les personnes.

En 2015, Monte dei Paschi avait vendu sa participation de 10,3 % dans Anima à Poste Italiane, qui est actuellement le deuxième plus gros actionnaire d'Anima derrière la banque italienne Banco BPM .

Poste et Anima sont également liées par un partenariat à long terme en matière de gestion d'actifs.

En 2017, Poste et Anima se sont associées pour faire une offre sur l'activité de gestion d'actifs d'UniCredit, mais ont perdu au profit du gestionnaire d'actifs français Amundi.

Un investissement d'Amundi dans Anima en mai dernier, qui est intervenu un mois après que le Crédit Agricole, propriétaire d'Amundi, soit devenu le plus grand investisseur de la banque Banco BPM, avait suscité des inquiétudes en Italie quant aux plans d'expansion potentiels du groupe bancaire français.

Amundi a déclaré que sa participation dans Anima était détenue pour le compte de tiers et a nié tout intérêt pour une prise de contrôle.

Une offre étrangère potentielle pour Anima a été discutée lors d'une réunion entre des représentants du gestionnaire d'actifs et des fonctionnaires du Trésor qui a eu lieu au ministère au cours de l'été, ont déclaré les sources sans donner de détails.

Avec 204 milliards d'euros d'actifs sous gestion à la fin de l'année dernière, Anima, dont le siège est à Milan, est un acteur important dans un pays où le patrimoine financier des ménages s'élève à 5 000 milliards d'euros.

Anima est également un détenteur important des 2,3 milliards d'euros d'obligations souveraines de l'Italie.

En vertu de la législation dite des "pouvoirs dorés", l'Italie se réserve le droit d'examiner minutieusement les offres étrangères et nationales dans les secteurs jugés d'importance stratégique tels que l'énergie, les télécoms, la banque et l'assurance, la santé et l'alimentation.

Marquant une ligne de discontinuité avec les administrations précédentes, le gouvernement du Premier ministre Mario Draghi a utilisé les pouvoirs dorés pour fixer des conditions sur des dizaines d'accords.

La nationaliste Giorgia Meloni, qui a mené une alliance de droite à la victoire lors des élections du 25 septembre et devrait être nommée Premier ministre ce mois-ci, devrait suivre la même voie, selon une source politique distincte.(1 $ = 1,0084 euros) (Editing by Nick Zieminski)