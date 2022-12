La reprise hésitante du Trésor assombrit les perspectives du marché obligataire pour 2023

Des poids lourds tels qu'Amundi, Vanguard et BlackRock sont devenus haussiers sur les obligations au cours des dernières semaines, en raison des attentes selon lesquelles l'inflation a atteint un pic et qu'une récession potentielle l'année prochaine pourrait pousser la Réserve fédérale à mettre fin à son cycle de hausse des taux le plus agressif depuis des décennies. De nombreux investisseurs lui ont emboîté le pas. L'enquête BofA Global Research de décembre a montré que les gestionnaires de fonds étaient les plus surpondérés en obligations par rapport aux actions depuis près de 14 ans.

Mais alors que les obligations ont rebondi en octobre et novembre, les prix ont reculé au cours des dernières semaines, les investisseurs digérant des données économiques américaines plus fortes que prévu et la Chine ayant rouvert les restrictions COVID-19, ce qui, selon certains, pourrait ajouter aux pressions sur les prix au cours de la nouvelle année.

La chute des prix a fait grimper les rendements, qui évoluent de manière inverse. Les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont grimpé de plus de 40 points de base depuis la mi-décembre pour atteindre près de 3,9 %, soit le niveau le plus élevé depuis plus d'un mois. Les rendements à deux ans - qui reflètent plus étroitement les attentes en matière de politique monétaire - ont atteint un pic intrajournalier de 4,445 % mardi, leur plus haut niveau depuis novembre.

"Le marché semble avoir pris de l'avance en s'attendant à un pivot de la part de la Fed", a déclaré Michael Reynolds, vice-président de la stratégie d'investissement chez Glenmede. "Il est en train d'accepter le fait que la Fed va devoir être plus stricte pendant plus longtemps, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment sûre d'avoir repris le contrôle de l'inflation."

Le record de Wall street en matière de prévisions de fin d'année sur le marché obligataire a pris un coup. Les prévisions de fin d'année de Barclays, Goldman Sachs et d'autres grandes banques ont largement échoué à prédire le carnage que les marchés allaient endurer cette année, qui a vu l'indice ICE BofA US Treasury glisser de 13 % pour sa plus grande perte annuelle de l'histoire, alors que la Fed a rapidement augmenté les taux d'intérêt pour contrecarrer l'inflation galopante.

Parmi les banques qui prévoient une baisse du rendement de référence à 10 ans l'année prochaine, on trouve la Deutsche Bank qui voit le rendement en fin d'année à 3,65 % et la Bank of America qui prévoit un rendement de 3,25 % en fin d'année. Les investisseurs sur les marchés à terme pensent que la Fed commencera à réduire les taux au second semestre, bien que la banque centrale ait prévu une hausse constante des taux d'intérêt jusqu'à la fin de 2023 pour se situer à environ 70 points de base au-dessus des niveaux actuels.

Plusieurs développements mondiaux et nationaux compliquent les arguments en faveur d'une baisse des rendements. Le retour en arrière de la Chine sur ses politiques strictes COVID-19 pourrait soutenir la croissance mondiale et atténuer une récession largement attendue. Il menace également de pousser l'inflation à la hausse.

Alors que le rythme de l'inflation américaine s'est ralenti en octobre et novembre, l'emploi comparativement robuste et d'autres signes de force dans l'économie ont laissé entendre que la Fed pourrait avoir de la marge pour un nouveau resserrement monétaire.

"Si l'économie ne s'affaiblit pas davantage dans l'ensemble, surtout avec la réouverture éventuelle de la Chine, alors l'inflation pourrait éventuellement rebondir", a déclaré John Vail, chef de la stratégie mondiale chez Nikko Asset Management.

Les investisseurs se préparent à une ruée de données la semaine prochaine, notamment le procès-verbal de la dernière réunion de la Fed mercredi et le rapport sur l'emploi américain pour décembre vendredi.

Les signes d'une force économique continue pourraient alimenter les craintes d'inflation et soutenir les arguments des décideurs politiques pour maintenir les taux plus élevés plus longtemps. À l'inverse, les investisseurs pourraient lire des données affaiblies comme un signe de l'approche d'une récession et se diriger vers les obligations, un refuge populaire.

Pour l'instant, le marché du Trésor "est plus axé sur l'inflation que sur la récession", a déclaré Matthew Miskin, co-chef de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management.

"Vous devez faire preuve de patience au cours des deux prochains mois, car si vous vous laissez emporter par cette récente hausse ... et que vous manquez ensuite toute la baisse des rendements, ce serait le pire des scénarios", a-t-il déclaré.

Matthew Nest, responsable des titres à revenu fixe mondiaux actifs chez State Street Global Advisors, pense que les rendements vont probablement baisser en 2023. À plus court terme, cependant, leur trajectoire ascendante actuelle pourrait se poursuivre, poussant le rendement à 10 ans à tester les sommets de 2022, autour de 4,25 %, a-t-il dit.

"Le prochain grand mouvement sera probablement une baisse du rendement", a-t-il dit. Cependant, "vous pourriez ressentir une certaine douleur à court terme".