Les marchés commencent à signaler que la Fed pourrait aller trop loin - Amundi

Cosimo Marasciulo, responsable de la gestion obligataire à rendement absolu chez Amundi, a déclaré que la baisse des indicateurs de marché des anticipations d'inflation, la volatilité du marché des actions et l'aggravation de l'inversion de la courbe des taux après les commentaires hawkish du patron de la Fed, Jerome Powell, montraient l'inquiétude suscitée par une éventuelle erreur de politique.

Des données solides suggérant que l'inflation sera plus difficile à réduire que prévu ont fortement augmenté les paris du marché sur la fin des hausses de taux de la Fed et de ses homologues cette année.

M. Powell a déclaré cette semaine que la Fed devrait probablement relever ses taux plus que prévu et que sa décision du 22 mars dépendait des données économiques à venir, ce qui a incité les marchés à parier qu'une hausse des taux de 50 points de base était plus probable qu'une hausse de 25 points de base.

"Nous sommes peut-être à très court terme dans une ère où le marché n'est pas convaincu par ce taux terminal plus élevé, c'est donc quelque chose d'intéressant à observer", a déclaré M. Marasciulo chez Amundi, qui gère un peu plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs.

"C'est comme si le marché estimait que cette impulsion de la Fed pourrait être trop importante par rapport au risque de récession plus tard dans l'année.

M. Marasciulo a déclaré que les valorisations du marché obligataire semblaient meilleures qu'il y a un mois, après une liquidation qui a vu les rendements des obligations d'État américaines et allemandes de référence augmenter d'environ 40 points de base depuis le début du mois de février.

"Il est plus probable que (la BCE) en fasse moins plutôt que plus", par rapport aux attentes de hausse des taux fixées par les marchés monétaires, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il partageait le même point de vue pour la Fed.

À court terme, M. Marasciulo a déclaré qu'il était logique de parier contre le consensus du marché, en favorisant une hausse de 25 points de base de la part de la Fed, par le biais d'opérations favorisant une pentification de la courbe de rendement américaine.

En ce qui concerne la Banque du Japon, qui se réunit vendredi pour la dernière fois sous la direction du gouverneur sortant Haruhiko Kuroda, M. Marasciulo a déclaré qu'il était "très probable" que le contrôle de la courbe des taux prenne fin. Il n'a pas précisé de temps utile.

"Cet outil n'est clairement pas un outil que le nouveau gouverneur de la BOJ souhaite conserver. Deuxièmement, nous constatons une véritable pression à la hausse sur l'inflation japonaise", a-t-il déclaré.

"Ainsi, une sorte de fonction de réaction de la part de la BOJ nous indiquerait que le contrôle de la courbe des taux devrait être la première chose à reconsidérer.

La fin du contrôle de la courbe des rendements, qui a contribué à maintenir les rendements des obligations d'État japonaises, accentuerait les courbes de rendement mondiales en augmentant les primes de risque sur les obligations en général, a ajouté M. Marasciulo.