OFI Pierre : arrivée d'Ismaël Boubnane en tant qu'investment manager

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le gestionnaire d'actifs immobiliers OFI Pierre a annoncé l'arrivée d'Ismaïl Boubnane en tant qu'investment manager dans le cadre du développement de ses activités immobilières. Reportant directement à Aymeric Thibord, directeur général, il sera plus particulièrement concentré sur les acquisitions immobilières afin de contribuer à la croissance de la société et de ses fonds sous gestion. Ismaïl Boubnane est diplômé d’un Master I Finance à l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne et d’un Master II Finance de l’immobilier à l’Université Paris - Dauphine.Ismaïl Boubnane a débuté sa carrière en 2012 chez Amundi Immobilier où il a acquis pendant 2 ans des expériences en investissement socialement responsable et portfolio management.En 2014, il a rejoint le département investissement de Primonial REIM, d'abord en tant qu'analyste puis transaction manager pendant 3 ans.