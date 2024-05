Amur Minerals Corporation (AMC) est une société d'exploration et de développement des ressources naturelles. La société et ses filiales localisent, évaluent, acquièrent, explorent et développent des propriétés et des projets miniers dans l'Extrême-Orient russe. Le principal actif de la société est le projet de sulfure de nickel et de cuivre Kun-Manie, situé dans l'oblast d'Amour, avec des ressources JORC supérieures à 830 000 tonnes d'équivalent nickel. Le projet Kun-Manie de la société est impliqué dans l'exploration de minéraux dans les zones de licence de Kun-Manie en Russie. La zone de licence du projet de la société couvre environ 36 kilomètres carrés. La filiale à 100 % de la société est ZAO Kun-Maine.

Secteur Sociétés minières intégrées