VAINQUEURS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Amur versera des dividendes après l'achèvement de la cession

Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Amur Minerals Corp, hausse de 57% à 1,58 pence, fourchette sur 12 mois 0,6p-3,28p. L'explorateur de ressources naturelles achève la cession, pour 35 millions USD, de 100 % de sa participation dans AO Kun-Manie, à Bering Minerals. Kun-Manie est une filiale à 100% d'Irosta, qui est la filiale à 100% d'Amur. La société versera un dividende spécial de 1,8 pence dans les 90 jours suivant la réception des fonds de la vente. En novembre dernier, Amur avait déclaré avoir été confronté à des retards dans la vente, en raison de restrictions sur le transfert de fonds vers la Russie. "Nous sommes heureux d'avoir réalisé la vente de Kun-Manie, qui permettra à la société d'avancer dans une nouvelle direction, ce qui, selon nous, se traduira par une réelle valeur pour les actionnaires", déclare le PDG Robin Young.

Plexus Holdings PLC, en hausse de 40% à 4p, fourchette à 12 mois 1,6p-6,2p. Le fournisseur de services d'ingénierie décroche une commande pour son équipement de tête de puits et sa technologie d'étanchéité pour une application de projet spécialisée. Dans le cadre du contrat de 5 millions GBP, son équipement et sa technologie Pos-Grip HG seront déployés au cours des 12 prochains mois. Environ 2,5 millions de GBP seront reçus par le biais de paiements d'étape au cours de l'exercice actuel se terminant le 30 juin, le reste devant être comptabilisé comme produit des ventes au cours de l'exercice 2024. Le PDG Been van Bilderbeek déclare que le contrat "augmente considérablement la visibilité des futures projections de revenus et de flux de trésorerie de [l'entreprise], ainsi que la réputation de Plexus en tant que fournisseur de solutions d'équipement de surface ou sous-marin "capable de faire".

AIM - LOSERS

Fusion Antibodies PLC, baisse de 33% à 32p, fourchette à 12 mois 30p-110p. Le développeur d'anticorps déclare que le revenu et les bénéfices pour l'année se terminant le 31 mars devraient être "significativement" inférieurs aux attentes du marché, avec un revenu qui ne sera pas inférieur à 2,8 millions GBP. Ceci est dû à l'incertitude persistante quant au calendrier de plusieurs commandes anticipées, ce qui échappe au contrôle de l'entreprise. Alors que Fusion se concentre sur des contrats de services intégrés plus importants, elle note des discussions "très positivement reçues" avec plusieurs clients potentiels.

