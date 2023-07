Amylyx Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société développe des thérapies pour le paradigme de traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), et une gamme de maladies neurodégénératives en maintenant les neurones en vie. La société poursuit la commercialisation de son produit candidat, l'AMX0035. AMX0035 est un produit expérimental composé de deux agents actifs complémentaires, le phénylbutyrate de sodium (PB) et le taurursodiol (TURSO) également connu sous le nom d'ursodoxicoltaurine. AMX0035 est conçu pour cibler les voies de dégénérescence neuronale dépendant du réticulum endoplasmique et des mitochondries dans la SLA et d'autres maladies neurodégénératives. L'AMX0035 maintient les neurones en vie dans une variété de conditions et de stress différents, notamment dans des modèles in vitro de neurodégénérescence, de stress du réticulum endoplasmique, de dysfonctionnement mitochondrial, de stress oxydatif et dans des modèles spécifiques de diverses autres maladies, ainsi que dans des modèles in vivo de la maladie d'Alzheimer (AD) et de la sclérose en plaques.

Secteur Produits pharmaceutiques