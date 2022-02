Amylyx Pharmaceuticals annonce la validation par l'EMA de sa demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de l'AMX0035 dans le traitement de la SLA

Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq : AMLX) ("Amylyx" ou la "société"), annonce ce jour que sa demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA), pour AMX0035 (phénylbutyrate de sodium [PB] et ursodoxicoltaurine [TURSO ; également connu sous le nom de taurursodiol]) pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) a été validée et est maintenant examinée par le CHMP.

"La validation de notre AMM pour examen par le CHMP marque une nouvelle avancée considérable vers notre objectif visant à proposer une option thérapeutique prometteuse aux personnes atteintes de SLA en Europe", a déclaré Stéphanie Hoffmann-Gendebien, MBA, responsable, directrice générale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) d'Amylyx. "Nous renforçons actuellement nos équipes européennes afin de préparer le lancement de l'AMX0035, dans le cas où l'examen du CHMP aboutirait à un avis positif. Il est clair que les personnes atteintes de SLA et leurs familles n'ont pas le temps d'attendre."

"Je tiens à remercier toute l'équipe qui a permis de franchir cette étape importante", a déclaré Tammy Sarnelli, responsable mondiale des aspects réglementaires d'Amylyx. "Nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration avec l'EMA tout au long du processus d'examen de l'AMM."

La demande d'AMM repose sur les données de l'étude CENTAUR, un essai clinique de Phase 2 randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, mené auprès de 25 centres du Northeast ALS Consortium (NEALS), et qui a évalué 137 adultes atteints de SLA. Au cours de l'essai, les participants recevant l'AMX0035 ont bénéficié d'une réduction statistiquement significative du déclin clinique à la fin de la phase randomisée de 6 mois, tel que mesuré selon l'échelle d'évaluation fonctionnelle révisée de la SLA (ALSFRS-R), l'échelle la plus fréquemment utilisée en pratique clinique et dans le cadre des essais cliniques sur la SLA.

Dans le cadre d'une analyse de survie menée auprès de tous les participants randomisés de l'essai CENTAUR et qui ont fait l'objet d'un suivi pendant trois ans, y compris les participants qui ont continué à recevoir l'AMX0035 pendant une phase d'extension ouverte au cours de la période de suivi, les participants qui avaient commencé à prendre l'AMX0035 pendant la phase contrôlée par placebo de CENTAUR ont affiché un risque de décès inférieur de 44% par rapport à ceux qui avaient commencé à prendre le placebo pendant la phase contrôlée par placebo (HR 0,56 ; IC à 95%, 0,34-0,92). La durée médiane de survie au cours de la phase ouverte de suivi à long terme était de 25,0 mois (IC à 95%, 19,0-33,6 mois) au sein du groupe ayant débuté sous AMX0035 et de 18,5 mois (IC à 95%, 13,5-23,2 mois) dans celui ayant débuté sous placebo, soit une différence de 6,5 mois.

Dans l'ensemble, la fréquence des événements indésirables et des abandons était similaire entre les groupes AMX0035 et placebo sur la période de 24 semaines de la phase randomisée. Les événements gastro-intestinaux ont toutefois été plus fréquents (≥2%) dans le groupe AMX0035. Les données détaillées de CENTAUR ont été publiées dans le New England Journal of Medicine (NEJM) et dans Muscle and Nerve.

"Après de longues années et autant d'échecs dans le cadre d'essais sur la SLA, l'AMX0035 a redonné l'espoir qu'une nouvelle option thérapeutique potentielle puisse se profiler à l'horizon pour plus de 40 000 personnes souffrant de cette maladie en Europe", a déclaré Evy Reviers, présidente de l'Organisation européenne des professionnels et des patients atteints de SLA (EUpALS) et PDG d'ALS Liga Belgium. "Cette validation est pour nous un encouragement et nous avons hâte de voir l'AMX0035 avancer potentiellement dans le processus d'examen réglementaire européen."

"La SLA est une maladie progressive ravageuse qui affecte durement les personnes vivant avec la maladie et leurs proches. Il est donc urgent de disposer d'une nouvelle thérapie. Nous encourageons vivement la mission d'Amylyx, qui consiste à mettre au point un traitement innovant pour la SLA", a déclaré Leonard H. van den Berg, D.M., Ph.D., professeur de neurologie à l'UMC Utrecht aux Pays-Bas et président de la Treatment Research Initiative to Cure ALS (TRICALS), un important réseau européen d'essais cliniques voué à la recherche d'un traitement pour la SLA.

Examens des demandes de commercialisation et essais cliniques de Phase 3

Amylyx fait l'objet de demandes de commercialisation de l'AMX0035 pour le traitement de la SLA au Canada et aux États-Unis. La FDA américaine a accordé une revue prioritaire et a fixé la date du 29 juin 2022 pour l'AMX0035 en vertu de la Prescription Drug User Fee Act. C'est à cette date que la FDA a l'intention de conclure son évaluation et de se prononcer sur la demande de nouveau médicament (NDA).

Le recrutement pour PHOENIX, l'essai clinique mondial de Phase 3 (NCT05021536), a débuté aux États-Unis et en Europe. Cette étude vise à fournir des données supplémentaires sur la sécurité et l'efficacité de l'AMX0035 dans le traitement de la SLA, en vue de soutenir les efforts d'Amylyx en matière de réglementation internationale.

À propos de l'essai CENTAUR

CENTAUR était un essai clinique multicentrique de Phase 2 réalisé auprès de 137 participants atteints de SLA. Cette étude comprenait une phase randomisée de 6 mois contrôlée par placebo et une phase ouverte de suivi à long terme. Le critère principal d'efficacité de l'essai, à savoir la réduction du déclin clinique mesuré par l'échelle ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R), a été atteint.

Globalement, la fréquence des effets indésirables et des abandons rapportés était similaire entre les groupes AMX0035 et placebo durant la Phase randomisée de 24 semaines. Les effets gastro-intestinaux ont toutefois été plus fréquents (≥2%) dans le groupe AMX0035.

L'essai CENTAUR a été partiellement financé par la subvention ALS ACT et l'ALS Ice Bucket Challenge, et a reçu le soutien de l'ALS Association, de ALS Finding a Cure (un programme de la Leandro P. Rizzuto Foundation), du Northeast ALS Consortium et du Sean M. Healey & AMG Center for ALS du Mass General.

À propos de l'essai PHOENIX

L'essai clinique de Phase 3 PHOENIX (NCT05021536) est un essai mondial de 48 semaines, randomisé et contrôlé contre placebo, qui évalue de façon plus approfondie la sécurité et l'efficacité de l'AMX0035 (PB/TURSO) dans le traitement de la SLA. Le principal critère d'efficacité de l'essai consistera en une mesure composite de la survie et de la progression du score total sur l'échelle ALSFRS-R (Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-Revised) au cours des 48 semaines, ainsi que de la survie et de la tolérance pendant l'essai. Les critères d'évaluation secondaires portent sur la modification de la capacité vitale lente (CVL), évaluée à la fois à domicile à l'aide d'un spiromètre auto-administré pour permettre la collecte virtuelle de données et en clinique à l'aide d'une spirométrie standard. Les évaluations de la qualité de vie rapportées par les patients, les taux de survie sans ventilation et d'autres mesures sont également analysés. Vous trouverez de plus amples informations sur l'essai PHOENIX sur les sites www.clinicaltrials.gov et eudract.ema.europa.eu.

À propos de l'AMX0035

AMX0035 est une combinaison exclusive à dose fixe, administrée par voie orale, de deux petites molécules : le phénylbutyrate de sodium (PB), un petit chaperon moléculaire conçu pour atténuer la réponse aux protéines non repliées (unfolded protein response - UPR), évitant ainsi la mort cellulaire résultant de l'UPR, et le taurursodiol (TURSO ; également connu sous le nom d'ursodoxicoltaurine), un inhibiteur de Bax destiné à réduire la mort cellulaire par apoptose. Le PB et le TURSO ont été associés dans une formulation à dose fixe afin de réduire la destruction et le dysfonctionnement des neurones. AMX0035 est conçu pour cibler les voies de dégénérescence neuronale dépendantes du réticulum endoplasmique et des mitochondries dans la SLA ainsi que dans d'autres maladies neurodégénératives.

À propos d'Amylyx Pharmaceuticals

Amylyx Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur le développement d'un nouveau traitement pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et d'autres maladies neurodégénératives. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.amylyx.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. Les investisseurs sont invités à consulter www.investors.amylyx.com.

