Amylyx Pharmaceuticals annonce qu'ALBRIOZA™ est désormais disponible au Canada pour le traitement de la SLA

Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: AMLX) ("Amylyx" ou la "Société") annonce qu'ALBRIOZA™ (phénylbutyrate de sodium et ursodoxicoltaurine) est dorénavant disponible au Canada pour les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA). ALBRIOZA (également désigné AMX0035) est une thérapie combinée à dose fixe par voie orale susceptible de réduire la mort des cellules neuronales en tant que thérapie autonome ou en association avec des traitements existants. Dans un essai clinique, ALBRIOZA a sensiblement ralenti la progression de la maladie et le déclin fonctionnel chez les personnes atteintes de SLA.

"Nous sommes restés constants dans notre engagement à garantir qu'ALBRIOZA devienne disponible le plus vite possible au Canada, après la décision de Santé Canada d'approuver ALBRIOZA sous conditions au mois de juin", déclare Margaret Olinger, responsable commerciale d'Amylyx. "Nous sommes heureux de pouvoir prescrire ALBRIOZA à compter de cette semaine."

Amylyx a déposé des demandes de remboursement auprès de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et de l'Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) au Québec dans le cadre d'une Évaluation des technologies de la santé (ETS) avec Santé Canada, en parallèle avec le processus réglementaire visant à réduire les délais requis pour l'accès des patients. La Société continue de travailler avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique, les régimes d'assurance-médicaments publics fédéraux, provinciaux et territoriaux, et les assureurs privés pour obtenir un référencement et un remboursement de manière à ce que les Canadiens atteints de SLA aient accès à ALBRIOZA le plus rapidement et efficacement possible.

"Au Canada, les médicaments sur ordonnance font l'objet d'un examen minutieux et souvent long, d'un processus d'approbation avec des négociations réglementaires, ETS et tarifaires, et d'un référencement par formulaires auprès des régimes d'assurance-médicaments publics. De plus, les assureurs privés ont leurs propres processus d'examen et de référencement", déclare Chris Aiello, directeur général et responsable pour le Canada, Amylyx. "Nous continuons de travailler assidûment pour avancer dans les processus de remboursement en vue d'un accès élargi et équitable à ALBRIOZA dans toutes les provinces du Canada."

"La disponibilité sur le marché est un jalon important dans les options thérapeutiques des personnes atteintes de SLA", déclare Tammy Moore, PDG de la Société canadienne de la SLA. "Alors que nous regardons vers l'avenir, nous ne voulons par vois des décisions de couverture devenir des barrières à l'accès, et nous invitons les décideurs à travailler promptement durant tout le processus d'accès et de remboursement des médicaments afin de fournir un accès équitable à tous les Canadiens éligibles atteints de SLA qui ont un besoin urgent de traitement."

Dans le cadre de l'engagement renouvelé d'Amylyx envers la communauté de la SLA, via le programme de soutien de l'équipe de soins Amylyx (ACT), Amylyx propose des services d'orientation en matière d'assurance, de coordination du traitement et de soutien éducatif aux personnes atteintes de SLA à qui l'on a prescrit ALBRIOZA au Canada ainsi qu'à leurs soignants. L'admissibilité et l'inscription au programme de soutien ACT doivent être discutées avec les professionnels de santé prescripteurs.

Pour des informations sur les produits, veuillez visiter www.amylyx.ca/product.

À propos d'ALBRIOZA™

ALBRIOZA™ (phénylbutyrate de sodium et taurursodiol) est un médicament administré par voie orale à dose fixe, approuvé sous conditions pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) au Canada et avec des demandes de mise sur le marché en instance aux États-Unis et dans l'Union européenne. L'association de phénylbutyrate de sodium et de taurursodiol pourrait limiter la mort des cellules neuronales, en réduisant simultanément le stress du réticulum endoplasmique (RE) et le dysfonctionnement mitochondrial. ALBRIOZA est également à l'étude pour le traitement potentiel d'autres maladies neurodégénératives.

À propos d'Amylyx Pharmaceuticals

Amylyx Pharmaceuticals, Inc. a pour objectif de soutenir et de multiplier les moments de vie de la communauté affectée par des maladies neurodégénératives grâce à la découverte et au développement de traitements innovateurs. Basée à Cambridge, Massachusetts, Amylyx est présente au Canada et dans la région EMEA. Pour plus d'informations, visitez amylyx.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter. Les investisseurs peuvent consulter le site investors.amylyx.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations faites dans ce communiqué de presse portant sur des thèmes qui ne constituent pas des faits historiques sont des "déclarations prospectives" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, tel que modifié. En raison des risques et des incertitudes inhérents à ces déclarations, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives à l'approbation réglementaire potentielle d'AMX0035 et le potentiel d'AMX0035 ou d'autres futurs agents thérapeutiques candidats comme traitement contre la SLA et d'autres maladies neurodégénératives. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont basées sur les attentes actuelles de la direction concernant les événements futurs et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles de modifier sensiblement et défavorablement les résultats réels par rapport à ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Parmi les risques contribuant à la nature incertaine des énoncés prospectifs, citons notamment: le succès, le coût et le calendrier des activités de développement du programme d'Amylyx; la capacité d'Amylyx à exécuter sa stratégie, ses développements réglementaires, ses attentes relatives au calendrier des examens réglementaires d'AMX0035; la capacité d'Amylyx à financer ses activités; et l'impact éventuel de la pandémie de COVID-19 sur les opérations d'Amylyx; ainsi que les risques et incertitudes figurant dans les documents déposés par Amylyx auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, notamment le rapport annuel d'Amylyx sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, et les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date où elles ont été formulées. Amylyx décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations en vue de refléter les événements à venir ou les circonstances ultérieures à la date à laquelle elles ont été formulées.

