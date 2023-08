Amyris, Inc. est une société de biotechnologie synthétique. La société tire ses revenus de la commercialisation et de la vente de produits de beauté propres, de soins personnels, de santé et de bien-être par l'intermédiaire de ses plateformes de commerce électronique directes et d'un réseau croissant de partenaires de vente au détail. Les ingrédients durables de la société sont vendus en vrac aux leaders industriels qui servent les marchés finaux des arômes et des parfums, de la nutrition, de l'alimentation et des boissons, ainsi que de la beauté propre et des soins personnels. Les ingrédients et les produits de consommation qu'elle produit sont issus de sa plateforme technologique Lab-to-Market. La société s'appuie sur l'apprentissage automatique, la robotique et l'intelligence artificielle, ce qui permet à sa plateforme technologique de mettre rapidement sur le marché de nouveaux produits à l'échelle commerciale. La plateforme technologique Lab-to-Market utilise des outils optimisés et automatisés de biologie moléculaire, d'analyse et de développement de processus, combinés à des algorithmes d'apprentissage automatique et à des modèles statistiques pour transformer la façon dont les microbes métabolisent les sucres.

Secteur Produits chimiques de base