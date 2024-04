AN2 Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de traitements pour des maladies infectieuses rares, chroniques et graves dont les besoins ne sont pas satisfaits. Le premier produit candidat de la société est l'épétraborole, un traitement oral à prise unique quotidienne pour les patients atteints de mycobactériose non tuberculeuse (MNT), une maladie infectieuse rare, chronique et évolutive causée par des bactéries, les mycobactéries. L'épétraborole exerce une activité antimycobactérienne par l'inhibition d'une étape essentielle et universelle de la synthèse des protéines bactériennes. Son mécanisme d'action est rendu possible par la chimie du bore, qui est la principale approche technologique de la société. Epetraborole est en cours de développement dans le cadre d'un essai clinique pivot de phase II/III en tant que traitement oral à prise unique quotidienne pour les patients atteints de maladies pulmonaires à MNT, en se concentrant initialement sur les maladies pulmonaires à Mycobacterium avium complex (MAC) réfractaires au traitement.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale