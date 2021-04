ANA Holdings allège ses prévisions de pertes pour 2020/21

Tokyo (awp/afp) - La première compagnie aérienne japonaise ANA Holdings a relevé vendredi ses prévisions sur son exercice écoulé 2020/21. Le transporteur nippon anticipe désormais des pertes annuelles un peu moins importantes grâce à des réductions de coûts et à un effet fiscal positif.

ANA Holdings prévoit désormais une perte nette de 405 milliards de yens (3,39 milliards de francs suisses) sur son exercice annuel clos le 31 mars, contre la perspective précédente d'une perte record de 510 milliards de yens, selon un communiqué. Le groupe s'attend aussi à un résultat d'exploitation un peu moins rouge, soit un débours de l'ordre de 465 milliards de yens, contre 505 milliards de yens précédemment.

Bien que la pandémie affecte énormément son activité, ANA Holdings explique avoir réalisé de "rigoureuses" réductions de ses coûts, à la fois variables et fixes, et bénéficié d'un effet fiscal positif, avec une plus grande partie différée de son impôt sur les sociétés.

Le groupe a significativement réduit sa flotte d'avions gros porteurs sur l'exercice écoulé, en raison d'une demande pour le trafic passagers en berne, surtout à l'international, les frontières du Japon étant toujours quasi-entièrement fermées pour les non-résidents. ANA a aussi transféré provisoirement des salariés à des sociétés externes afin d'économiser dans ses dépenses de personnel, mais sans licencier.

Sa prévision de chiffre d'affaires annuel a été légèrement abaissée à 725 milliards de yens (5,6 milliards d'euros), contre un objectif de 740 milliards de yens jusqu'à présent. Cela équivaudrait à une chute de plus de 63% de ses ventes par rapport à 2019/20.

Le groupe doit publier ses résultats annuels vendredi prochain.

afp/vj