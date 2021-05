Japan Airlines n'avance pas d'objectifs 2021/22 pour le moment

Tokyo (awp/afp) - La deuxième compagnie aérienne japonaise Japan Airlines (JAL) n'a pas fourni vendredi de prévisions de résultats chiffrées pour son nouvel exercice 2021/22 démarré le 1er avril, citant la "difficulté de prévoir la reprise de la demande" à cause du Covid-19.

La pandémie de Covid-19 "ne donne pas de signe de ralentissement", a commenté JAL dans un communiqué publié à l'occasion de ses résultats annuels 2020/21, profondément dans le rouge.

Les incertitudes sur les performances de la compagnie "devraient perdurer", selon JAL, sur fond du contexte sanitaire tant japonais que mondial, rendant ainsi le groupe "incapable" actuellement de livrer des perspectives pour 2021/22.

La situation sanitaire demeure problématique au Japon, toujours presque totalement fermé aux visiteurs venant de l'étranger, et dont le gouvernement devait prolonger vendredi jusqu'à fin mai un état d'urgence partiel dans le pays, face à une quatrième vague locale du coronavirus qui ne faiblit pas pour l'heure.

Dans le cadre de ce dispositif, les autorités japonaises déconseillent aux gens de voyager, y compris sur le territoire national. La lenteur de la campagne vaccinale dans le pays complique encore la donne.

JAL entend publier certaines prévisions annuelles "une fois que la demande du trafic de passagers sera de retour" au fur et à mesure des progrès de la vaccination et de l'allègement des restrictions de déplacement.

Le groupe aérien IAG, maison mère de British Airways et Iberia, n'a pas non plus présenté vendredi d'objectifs annuels, après avoir subi une lourde perte nette sur son premier trimestre.

La prudence de Japan Airlines contraste avec l'optimisme de sa grande rivale et compatriote ANA Holdings, qui a tablé vendredi dernier sur son retour dans le vert dès 2021/22, en misant sur la reprise de la demande pour le trafic passagers, une activité solide dans le fret et la poursuite de ses réductions de coûts.

JAL a confirmé vendredi une perte nette de 287 milliards de yens (2,4 milliards de francs suisses) sur son exercice annuel écoulé, contre un bénéfice net de 48 milliards de yens en 2019/20.

Il s'agit d'une perte annuelle record pour JAL. Le groupe avait fait faillite en 2010 et n'avait dû son salut à l'époque qu'à un secours financier massif de l'Etat japonais.

Sa perte d'exploitation (Ebit) en 2020/21 a totalisé 398,3 milliards de yens, et ses ventes se sont effondrées de plus de 65% sur un an à 481,2 milliards de yens.

JAL avait légèrement amélioré la semaine dernière ses prévisions de résultats pour son exercice annuel écoulé, grâce à des ventes un peu meilleures que prévu sur son dernier trimestre et des économies sur ses coûts.

afp/jh