Le transporteur japonais ANA Holdings affiche un bénéfice semestriel et relève son objectif pour l'ensemble de l'année.

ANA a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation à 65 milliards de yens (440 millions de dollars) pour les 12 mois se terminant le 31 mars, par rapport aux prévisions précédentes de 50 milliards de yens, alors qu'elle se remet d'une perte de 173 milliards de yens l'année précédente.

Ce chiffre est inférieur à la prévision consensuelle d'un bénéfice d'exploitation de 70,4 milliards de yens, basée sur un sondage Refinitiv de 12 analystes.

La société a déclaré un bénéfice d'exploitation de 31,45 milliards de yens au cours des six mois se terminant le 30 septembre, contre une perte de 116 milliards de yens un an plus tôt, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le Japon a rouvert ses frontières aux touristes sans visa au début du mois et a supprimé un plafond d'arrivées quotidiennes après plus de deux ans d'isolement lié à la pandémie.

(1 $ = 147,9000 yens)