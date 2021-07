Perte nette réduite au 1er trimestre pour le japonais ANA Holdings

Tokyo (awp/afp) - La première compagnie aérienne japonaise ANA Holdings a réduit de moitié sa perte nette au premier trimestre de son exercice 2021/22 comparé à la même période un an plus tôt, selon des chiffres publiés vendredi, et a confirmé ses objectifs annuels.

ANA a accusé une perte nette de 51,1 milliards de yens (392 millions d'euros) entre avril et fin juin, contre une perte deux fois plus élevée (-108,8 milliards de yens) un an plus tôt, selon un communiqué.

Son activité de transport international de passagers demeure très faible, alors que le Japon continue de fermer ses frontières à la plupart des voyageurs à cause de la pandémie.

Mais son activité dans le segment des vols intérieurs au Japon s'est nettement améliorée sur un an, tout comme son activité dans le fret. ANA Holdings s'est aussi adaptée à la crise en limitant ses coûts fixes autant que possible.

Sa perte opérationnelle sur le trimestre écoulé s'est établie à 64,6 milliards de yens, contre une perte de 159 milliards de yens un an plus tôt.

Et son chiffre d'affaires a totalisé 198,9 milliards de yens (1,5 milliard d'euros), un rebond de 63,6% sur un an.

ANA Holdings a maintenu ses objectifs 2021/22 formulés fin avril. Le groupe table sur un retour dans le vert avec un petit bénéfice net annuel de 3,5 milliards de yens (environ 27 millions d'euros), après une perte record équivalente à plus de 3 milliards d'euros en 2020/21 à cause de la pandémie.

Le groupe continue aussi d'anticiper un bénéfice opérationnel annuel de 28 milliards de yens, ainsi qu'un chiffre d'affaires annuel à hauteur de 1.380 milliards de yens (10,6 milliards d'euros au cours actuel).

Le maintien des prévisions d'ANA Holdings intervient alors que la crise sanitaire s'est de nouveau aggravée au Japon ces dernières semaines, avec même des niveaux record de nouvelles infections au Covid-19 ces derniers jours.

Le gouvernement japonais a confirmé vendredi la prolongation jusqu'au 31 août de l'état d'urgence à Tokyo, qui accueille actuellement les Jeux olympiques à huis clos. Ce dispositif, remis en place depuis le 12 juillet, devait initialement être levé le 22 août.

Le gouvernement a aussi prolongé jusqu'à fin août l'état d'urgence à Okinawa, un département très touristique à la pointe sud-ouest du pays, et intégré quatre départements supplémentaires dans ce dispositif pesant notamment sur les bars et restaurants.

