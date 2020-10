Tokyo en légère hausse, les investisseurs prudents

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo était en petite hausse lundi dans la matinée, après la clôture hésitante de Wall Street vendredi, alors que les investisseurs continuaient à surveiller les négociations sur un plan de relance américain, à quelques jours de l'élection présidentielle.

L'indice vedette Nikkei était en légère hausse de 0,2% à 23.562,99 points vers 01H20 GMT, tandis que l'indice élargi Topix prenait à peine 0,02% à 1.625,60 points.

Wall Street a terminé proche de l'équilibre vendredi et en baisse sur la semaine dans un marché de moins en moins confiant sur le vote d'un plan de relance aux Etats-Unis, alors que l'élection présidentielle du 3 novembre se rapproche à grands pas.

Outre les nouvelles américaines, la saison des résultats des entreprises dans l'Archipel invitait les investisseurs nippons à la prudence, commentait Yoshihiro Ito, de Okasan Online Securities, dans une note.

Du côté des valeurs

PERTES ATTENDUES POUR ANA et JAL : le titre de la première compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways (ANA), durement touchée par la pandémie, perdait 0,85% à 2.371 yens. Selon des médias nippons, elle envisagerait de supprimer environ 3.500 emplois d'ici son exercice 2022/23, et de solliciter plusieurs constructeurs automobiles, dont Toyota, pour leur transférer temporairement des employés. ANA, qui doit annoncer mardi ses résultats du deuxième trimestre 2020/21, prévoirait selon l'agence Kyodo une perte nette annuelle record de 530 milliards de yens (4,3 milliards d'euros).

Sollicitée par l'AFP, ANA a confirmé que des transferts temporaires "pouvaient être discutés dans le cadre de notre stratégie de ressources humaines" mais qualifié l'information sur les suppressions d'emplois "d'entièrement incorrecte".

Sa rivale Japan Airlines (+0,17% à 2.039,5 yens), dont les résultats trimestriels sont attendus vendredi, s'apprêterait selon le quotidien Nikkei à annoncer une perte opérationnelle de 85 milliards de yens (685 millions d'euros) pour la période juillet-septembre.

CANON: Le groupe japonais Canon (+2,13% à 1.767,5 yens) devait annoncer ses résultats du troisième trimestre lundi, après la clôture de la Bourse.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen était stable face au dollar, à 104,71 yens vers 01H15 GMT, comme vendredi à 21H00 GMT.

L'euro baissait face à la monnaie japonaise, à raison d'un euro pour 124,07 yens contre 124,19 yens en fin de semaine dernière.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,1849 dollar, contre 1,1860 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient dans le rouge après avoir piqué du nez vendredi, réagissant à la décision de la Libye d'augmenter sa production de pétrole, alors que les négociations sur un plan de soutien économique américain, susceptible de relancer la demande en brut, patinaient.

Vers 01H15 GMT le baril de brut américain WTI perdait 1,28% à 39,34 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord baissait de 1,2% à 41,27 dollars.

mac/cn