Tokyo ouvre en petite hausse

La Bourse de Tokyo progressait lundi matin, alors que le gouvernement japonais devrait bientôt lever des restrictions dans une grande partie du pays du fait de la décrue constante du Covid-19, une bouffée d'oxygène pour les secteurs de la consommation.

L'indice vedette Nikkei, qui avait grimpé de 2% vendredi, se stabilisait vers 01H00 GMT (+0,08% à 30.271,57 points) tandis que l'indice élargi Topix gagnait un peu davantage (+0,23% à 2.095,48 points).

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga - qui va céder son poste début octobre au vainqueur d'une élection interne ce mercredi du parti au pouvoir - a déclaré ce week-end que l'état d'urgence face au coronavirus pourrait être levé comme prévu après le 30 septembre.

Actuellement en vigueur à Tokyo et dans 18 autres départements du pays, ce dispositif contre la pandémie freine la consommation dans le pays car les bars et restaurants sont priés de fermer en début de soirée et de ne pas servir d'alcool, et les autorités déconseillent à la population les sorties non essentielles.

La perspective désormais imminente de l'élection interne du Parti libéral-démocrate (PLD) continuait par ailleurs de soutenir le marché tokyoïte, qui s'attend à ce que le futur gouvernement lance un nouveau plan de relance économique.

Du côté des valeurs

LA CONSOMMATION RETROUVE LE SOURIRE: les valeurs des secteurs du voyage et de la consommation en général (compagnies aériennes et ferroviaires, grands magasins, chaînes de restauration et de vêtements) étaient portées par la levée prochaine de l'état d'urgence au Japon: dans l'aérien par exemple, ANA Holdings bondissait de 4,42% à 2.882 yens et Japan Airlines prenait 4,11% à 2.658 yens. Le géant du prêt-à-porter Fast Retailing (Uniqlo) avançait de 1,12% à 77.970 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Un dollar s'échangeait pour 110,68 yens vers 00H45 GMT, contre 110,73 yens vendredi à 21H00 GMT. Mais le yen avait sensiblement faibli par rapport au billet vert lors de la séance de vendredi.

La monnaie européenne valait 129,71 yens, contre 129,78 yens en fin de semaine dernière, et était très stable par rapport au dollar, à raison d'un euro pour 1,1718 dollar contre 1,1720 dollar vendredi à 21H00 GMT.

Les cours du pétrole étaient en nette hausse: après 00H30 GMT le prix du baril américain de WTI gagnait 1,15% à 74,83 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 1,06% à 78,92 dollars.

