Tokyo reprend un peu espoir sur le plan d'aide américain

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo évoluait en petite hausse mercredi en matinée, portée par les résultats de Wall Street la veille et un sursaut d'espoir quant à la possibilité d'un accord imminent sur un plan de soutien à l'économie américaine.

L'indice vedette Nikkei progressait de 0,29% à 23.635,86 points et l'indice élargi Topix gagnait 0,83% à 1.639,26 points après 01H00 GMT.

La Bourse de New York a fini en légère progression mardi, faisant preuve d'un optimisme modéré au sujet d'un possible compromis entre élus démocrates et républicains sur de nouvelles mesures d'aides économiques aux Etats-Unis.

Les chances de parvenir à un tel accord avant l'élection présidentielle du 3 novembre ont cependant augmenté après que la cheffe de l'opposition démocrate, Nancy Pelosi, a annoncé mardi que la rédaction d'un texte commun était en cours.

Les discussions entre l'administration Trump et les démocrates se poursuivent et de "grands progrès" ont été faits, a déclaré pour sa part le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, disant espérer qu'un accord puisse être trouvé d'ici la fin de la semaine.

Le marché japonais "réagira sans doute favorablement à la nouvelle d'un accord, si toutefois elle arrive", a estimé Okasan Online Securities dans une note, jugeant toutefois que l'indice Nikkei risquait de stagner jusqu'à ce que les résultats de l'élection américaine soient connus.

Du côté des valeurs

ANA ET JAL REPRENNENT DE L'ALTITUDE: la première compagnie aérienne japonaise, ANA Holdings (+3,39% à 2.453 yens) et sa rivale Japan Airlines (+4,24% à 2.064 yens), qui subissent lourdement les conséquences de la pandémie de coronavirus, entrevoyaient une sortie des turbulences alors que des accords ont notamment été annoncés ces derniers jours sur l'assouplissement des conditions pour les voyages d'affaires entre le Japon et plusieurs pays asiatiques, dont la Chine.

Les deux compagnies doivent annoncer la semaine prochaine leurs résultats trimestriels, que les analystes prévoient moins catastrophiques que trois mois plus tôt.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen remontait face au dollar vers 01H00 GMT, à raison d'un dollar pour 105,37 yens, contre 105,50 yens mardi à 21H00 GMT.

La devise japonaise était stable face à l'euro, lequel valait 124,69 yens contre 124,72 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,1833 dollar contre 1,1822 dollar mardi à 21H00 GMT.

Les prix du pétrole étaient dans le rouge mercredi matin en Asie, après avoir inversé la veille la tendance baissière des jours précédents, sur des espoirs d'avancées sur le nouveau plan de relance aux Etats-Unis.

Vers 01H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI cédait 0,36% à 41,55 dollars et celui du baril de Brent londonien se repliait de 0,28% à 43,04 dollars.

