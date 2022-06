Tokyo sans direction après une semaine noire

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo hésitait lundi dans la matinée après ses lourdes pertes de la semaine dernière sur fond d'incertitudes concernant les perspectives économiques mondiales avec les resserrements monétaires aux Etats-Unis et en Europe.

L'indice vedette Nikkei, qui a dégringolé de 6,7% sur l'ensemble de la semaine dernière, grapillait 0,06% à 25.978,68 points vers 00H50 GMT, après avoir ouvert plus nettement dans le vert.

L'indice élargi Topix reculait de 0,05% à 1.835,04 points.

La Bourse de New York a connu une clôture mitigée vendredi, lestée par des signes supplémentaires de ralentissement de l'économie américaine, alors que de plus en plus d'experts craignent une récession de la première économie du monde.

"Les valeurs japonaises risquent d'être volatiles jusqu'à ce que les actions américaines se stabilisent" mais devraient néanmoins être soutenues par des signes positifs pour l'économie nippone, a commenté Okasan Online Securities dans une note.

Par ailleurs, "les effets (positifs) du yen faible vont contrebalancer les inquiétudes quant à une possible récession américaine en ce qui concerne les résultats des entreprises japonaises", a estimé Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo Research Institute.

Les valeurs du jour

La compagnie aérienne nippone Japan Airlines (JAL) voyait son titre progresser de 3,31% à 2.306 yens. Son président a estimé vendredi dans les colonnes du quotidien Nikkei que JAL allait voir son bénéfice opérationnel revenir dans le vert sur le mois de juillet, pour la première fois depuis le début de la pandémie, alors que le gouvernement japonais a récemment doublé la limite quotidienne d'entrées sur son territoire et entrouvert la porte au tourisme.

Sa concurrente ANA, bénéficiant également de courants ascendants dans son activité, voyait son action gagner 2,44% à 2.469 yens.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole montaient lundi matin en Asie: vers 00H35 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,64% à 110,26 yens et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,63% à 113,83 dollars.

Sur le marché des changes, le yen se repliait par rapport au dollar, à 135,28 yens pour un dollar vers 00H45 GMT contre 135,02 yens vendredi à 21H00 GMT.

L'euro s'appréciait à 141,94 yens contre 141,76 yens en fin de semaine dernière, et était stable face au billet vert, à 1,0492 dollar contre 1,0499 dollar vendredi.

