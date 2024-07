Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii AS est une société basée en Turquie qui produit, embouteille, vend et distribue de la bière sous plusieurs marques et produit, embouteille, vend et distribue également des boissons gazeuses et plates sous la marque The Coca-Cola Company. Le groupe possède et exploite plus de 14 brasseries, plus de cinq installations de production de malt et plus de 15 installations de production de boissons gazeuses et plates. En outre, le Groupe exerce un contrôle conjoint sur Anadolu Etap Penkon Gida ve Tarim Urunleri San. ve Tic. AS (Anadolu Etap) qui assure la production et la vente de concentrés et de purées de jus de fruits en Turquie. Le Groupe exerce également un contrôle conjoint sur Syrian Soft Drink Sales & Dist. LLC (SSDSD) qui assure la distribution et la vente de boissons gazeuses et plates en Syrie.

Secteur Brasseurs