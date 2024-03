Anaergia Inc. est une société canadienne qui offre des solutions de digestion anaérobie et de récupération des ressources pour une planète plus propre et plus verte. L'entreprise transforme les déchets organiques en gaz naturel renouvelable (GNR), en engrais et en eau, à l'aide de technologies. La société fournit des solutions complètes pour extraire les matières organiques des déchets, mettre en œuvre une digestion anaérobie à haut rendement, valoriser le biogaz, produire des engrais et nettoyer l'eau. Les solutions proposées par l'entreprise concernent les déchets solides municipaux, la récupération des ressources en eaux usées et les déchets agricoles. L'industrie agricole adopte la digestion anaérobie des déchets agricoles pour atteindre ses objectifs de développement durable et produire de l'énergie et d'autres ressources. L'entreprise propose également des solutions pour la gestion des déchets organiques. Ses solutions permettent d'extraire un engrais précieux du digestat grâce à sa technologie d'élimination de l'ammoniac et de produire des biosolides de classe A. Son infrastructure et ses technologies convertissent les déchets organiques en énergie renouvelable, en engrais et en eau recyclée.

Secteur Services et équipements environnementaux