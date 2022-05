Analog Devices, Inc. : Bernstein réitère son opinion positive sur le titre

Données financières USD EUR CA 2022 11 771 M - 11 217 M Résultat net 2022 2 811 M - 2 679 M Dette nette 2022 4 425 M - 4 217 M PER 2022 29,9x Rendement 2022 1,87% Capitalisation 83 127 M 83 127 M 79 212 M VE / CA 2022 7,44x VE / CA 2023 6,98x Nbr Employés 24 700 Flottant 99,0% Graphique ANALOG DEVICES, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ANALOG DEVICES, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 27 Dernier Cours de Clôture 159,92 $ Objectif de cours Moyen 202,46 $ Ecart / Objectif Moyen 26,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Vincent T. Roche Chairman & Chief Executive Officer Prashanth Mahendra-Rajah Chief Financial Officer & Senior VP-Finance Daniel Leibholz Vice President-Communications Business Unit Vivek Jain Senior VP-Global Operations & Technology Janene I. Ásgeirsson Secretary, SVP, Chief Legal & Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ANALOG DEVICES, INC. -9.02% 83 689 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED -12.52% 468 375 NVIDIA CORPORATION -42.41% 424 130 BROADCOM INC. -14.25% 232 953 INTEL CORPORATION -17.77% 173 155 TEXAS INSTRUMENTS -9.64% 157 039