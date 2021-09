Analog Devices s'attend à ce que l'augmentation des bénéfices de l'accord Maxim se produise plus tôt.

Analog Devices Inc. s'attend à ce que son rachat de Maxim Integrated Products augmente ses bénéfices ajustés six mois avant la date initialement prévue, a déclaré mercredi le fabricant américain de semi-conducteurs.

Analog, qui fournit des capteurs, des convertisseurs de données et des produits de traitement du signal, prévoit une augmentation des bénéfices douze mois après la conclusion de l'opération. Il s'attend également à ce que l'opération soit neutre pour le bénéfice ajusté de l'exercice 2022.

L'accélération du calendrier est due à des fondamentaux commerciaux plus solides, à des rachats d'actions et à la réalisation de plus de 40 % des économies de coûts, a déclaré la société.

Analog a annoncé mardi un programme de rachat d'actions accéléré de 2,5 milliards de dollars qui sera achevé d'ici le deuxième trimestre de 2022, portant le total des rachats à environ 5 milliards de dollars d'ici la fin de 2022.

L'accord avec Maxim, le plus important d'Analog, renforcera sa part de marché dans la fabrication de puces pour l'automobile et la 5G et lui permettra de mieux concurrencer les grandes entreprises, dont Texas Instruments.

Maxim, basé à San Jose, en Californie, conçoit et fabrique des puces analogiques utilisées dans les voitures et les appareils connectés. (Reportage de Sanjana Shivdas à Bengaluru ; édition de Shailesh Kuber)