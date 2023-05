La Cour suprême des États-Unis refuse de bloquer l'interdiction des armes d'assaut dans l'Illinois

Le tribunal a rejeté la demande de la National Association for Gun Rights et d'un détaillant d'armes à feu visant à obtenir une injonction bloquant l'application de la loi de l'État et d'une interdiction similaire promulguée par une autre ville de la banlieue de Chicago, Naperville, pendant que la contestation juridique de ces mesures se poursuit.

En janvier, le gouverneur démocrate de l'Illinois, J.B. Pritzker, a promulgué la loi Protect Illinois Communities Act, qui interdit la vente et la distribution de nombreux types d'"armes d'assaut" semi-automatiques de grande puissance, notamment les fusils AK-47 et AR-15, ainsi que les chargeurs de plus de 10 cartouches pour les armes d'épaule et de plus de 15 cartouches pour les armes de poing.

La loi exempte les propriétaires actuels et leur donne jusqu'au 1er janvier 2024 pour enregistrer leurs armes d'assaut auprès de la police de l'État.

L'association de défense des droits des armes à feu, ainsi qu'un magasin d'armes à feu de Naperville, Law Weapons & Supply, et son propriétaire Robert Bevis, ont contesté l'ordonnance de la ville restreignant la vente de certains fusils d'assaut et l'interdiction plus large de l'État, estimant qu'il s'agissait d'une violation du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis, qui protège le droit de "garder et de porter" des armes.

Cette affaire est l'une des nombreuses contestations de l'interdiction de l'État devant les tribunaux fédéraux et étatiques.

L'Illinois a adopté cette interdiction en réaction au massacre perpétré lors d'une parade du jour de l'indépendance à Highland Park en 2022, qui a fait sept morts et des dizaines de blessés.

En signant la loi, M. Pritzker a également cité d'autres fusillades de masse récentes - qui se produisent fréquemment aux États-Unis -, notamment l'attaque de 2022 qui a tué 19 enfants et deux enseignants dans une école élémentaire d'Uvalde, au Texas, et la tuerie de 2012 qui a fait 20 enfants et six adultes à l'école élémentaire Sandy Hook de Newtown, dans le Connecticut.

Un tireur portant une tenue tactique et un fusil de type AR-15 a tué huit personnes le 6 mai dans un centre commercial du Texas avant d'être abattu par la police, ce qui a incité le président Joe Biden à renouveler les appels au Congrès américain pour qu'il interdise les armes d'assaut et les chargeurs de grande capacité, qu'il mette en place un contrôle universel des antécédents et qu'il mette fin à l'immunité dont bénéficient les fabricants d'armes.

L'interdiction fédérale des armes d'assaut promulguée en 1994 est devenue caduque dix ans plus tard et n'a pas été renouvelée par le Congrès malgré les efforts des démocrates. En l'absence d'une action générale du Congrès en matière de contrôle des armes à feu, certains États ont adopté diverses mesures, souvent contestées par la justice sur la base du deuxième amendement.

La Cour suprême, à majorité conservatrice, a élargi les droits sur les armes à feu dans des arrêts clés depuis 2008.

En juin dernier, dans une décision historique annulant les restrictions imposées par l'État de New York sur les armes à feu, la Cour suprême a reconnu le droit de porter une arme de poing en public à des fins d'autodéfense. Cet arrêt a également annoncé une norme juridique qui pourrait rendre plus difficile pour les tribunaux inférieurs de soutenir les réglementations nouvelles ou existantes sur les armes à feu, en exigeant qu'elles soient comparables aux restrictions traditionnellement adoptées tout au long de l'histoire des États-Unis.

Le juge de district Virginia Kendall, en février, et la 7e cour d'appel du circuit de Chicago, en avril, ont rejeté la demande d'injonction des plaignants.

En demandant à la Cour suprême de mettre fin à l'interdiction, les plaignants ont déclaré que les AR-15 et les fusils similaires sont couramment utilisés aux États-Unis et qu'il n'y a pas d'analogue historique à une telle interdiction.