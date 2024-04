AnalytixInsight Inc. informe le marché que les récentes divulgations de la Société n'ont pas été autorisées par le Conseil d'Administration de la Société (le "Conseil"). Cette décision a été approuvée à l'unanimité par la majorité des membres du Conseil lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et organisée. Comme décrit ci-dessous, trois administrateurs sur cinq ont assisté à cette réunion du Conseil, ce qui constitue un quorum.

Le Conseil a donné des instructions expresses afin d'empêcher que d'autres communications non autorisées ne soient effectuées. Le conseil d'administration souhaite également rassurer les parties prenantes sur le fait que la société s'engage à poursuivre les intérêts de toutes les parties prenantes et que la performance de la société est l'objectif clairement identifié par le conseil d'administration à l'heure actuelle. À cette fin, le conseil d'administration a pris les mesures provisoires suivantes à compter du 11 avril 2024 : Le Conseil a ratifié et confirmé la nomination de Chaith Kondragunta en tant que président du Conseil.

Le secrétaire de la société, Aaron Atin, n'est plus employé par la société, avec effet immédiat. La présidente-directrice générale par intérim de la société, Natalie Hirsch, a été mise en congé administratif rémunéré, avec effet immédiat, ce congé devant se poursuivre pendant la durée d'une enquête menée par le conseil d'administration sur des questions de gestion récentes. Un conseiller spécial indépendant a été nommé pour aider le conseil d'administration à résoudre les problèmes de gouvernance actuels et à régulariser les affaires de la société dans l'intérêt de toutes les parties prenantes.

Deux comités du conseil d'administration ont été chargés d'enquêter sur les problèmes de gestion et de gouvernance allégués ou identifiés dans le cadre des activités récentes de la société. Afin de s'assurer que tout administrateur potentiellement en conflit d'intérêts soit exclu des enquêtes spécifiques, le premier comité est composé de Chaith Kondragunta, Jith Veeravalli et Prakash Hariharan, tandis que le second comité est composé de Chaith Kondragunta et Jith Veeravalli. Comme indiqué ci-dessus, il a été approuvé à l'unanimité par la majorité du conseil d'administration lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et organisée, à laquelle ont assisté trois administrateurs sur cinq, ce qui constitue le quorum du conseil d'administration.

Les administrateurs présents, qui ont approuvé ce communiqué, étaient Chaith Kondragunta, Jith Veeravalli et Prakash Hariharan. Ces mêmes administrateurs ont approuvé à l'unanimité les actions décrites ci-dessus aux points 1 à 5. Conformément à la politique du conseil d'administration, l'approbation de la divulgation relève de la responsabilité du conseil d'administration et non de la direction. Le conseil d'administration est composé des administrateurs suivants : Chaith Kondragunta (président du conseil), Jith Veeravalli (indépendant), Prakash Hariharan (non indépendant), Vincent Kadar (indépendant) et Scott Gardner (indépendant).

Le comité d'audit reste composé de Chaith Kondragunta (président du conseil d'administration), Jith Veeravalli (indépendant) et Vincent Kadar (indépendant). L'indépendance est déterminée de temps à autre par le conseil d'administration conformément au règlement 52-110 sur les comités d'audit. La direction de la société est actuellement composée de Chaith Kondragunta (président du conseil d'administration et secrétaire) et de Jonathan Dwek (directeur financier), ainsi que de Natalie Hirsch (présidente et directrice générale par intérim), qui a été placée en congé administratif rémunéré.