Anant Raj Limited est une société immobilière basée en Inde. La société est principalement engagée dans le développement et la construction d'ensembles résidentiels, de logements collectifs, de développements commerciaux, de parcs informatiques et technologiques, de centres commerciaux, de complexes de bureaux, de logements abordables, de centres de données, d'hospitalité et d'appartements de service. L'entreprise a réalisé des projets tels que des parcs informatiques, des hôtels, des complexes commerciaux, des centres commerciaux, des centres de données, des appartements résidentiels et de service, ainsi que d'autres projets d'infrastructure. Son projet Aashray Tirupati est situé dans l'Andhra Pradesh. Ce projet résidentiel couvre une superficie totale de 10,14 acres dans la ville de Tirupati. Son projet Anant Raj Aashray est un développement résidentiel qui s'étend sur 17 acres. Ce complexe d'appartements propose des studios d'un BHK et d'un RK. Son Anant Raj Tech Park Manesar est situé à Gurugram. Les filiales de la société comprennent Adonai Home Private Limited, Advance Buildcon Private Limited, Empire Promoters Private Limited, et d'autres.