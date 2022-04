La société coréenne Ananti va radier les actifs liés au Mt Kumgang en Corée du Nord -Yonhap 12/04/2022 | 04:50 Envoyer par e-mail :

La société sud-coréenne Ananti va cesser ses activités liées au Mont Kumgang en Corée du Nord et amortir environ 41 millions de dollars d'actifs, a rapporté l'agence de presse Yonhap, alors que des signes indiquent que Pyongyang a commencé à démanteler des installations dans la région touristique. Ananti devrait radier ses actifs - un terrain de golf et un centre de villégiature - situés dans la région touristique du Mont Kumgang, qui étaient évalués à 50,7 milliards de wons (41,0 millions de dollars) l'année dernière, a rapporté Yonhap, citant un responsable d'Ananti. Ananti a refusé de faire un commentaire immédiat à Reuters. La Corée du Nord semble avoir commencé à démolir les bâtiments de l'Ananti Golf and Spa Resort ouvert aux touristes sud-coréens en 2008 avec des installations luxueuses et un parcours de golf de 19 trous dans la ville de Kosong, a rapporté lundi NK News, basé à Séoul, qui surveille la Corée du Nord, en citant des images satellites commerciales. La Corée du Nord n'a pas confirmé la démolition sur place. Mardi, l'agence de presse d'État KCNA a rapporté qu'un feu de forêt avait éclaté près du terrain de golf samedi, endommageant des installations non spécifiées. NK News a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de déterminer si l'incendie ou la destruction du bâtiment avait eu lieu en premier. En octobre 2019, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré que les installations "arriérées" et "minables" de la Corée du Sud dans la station balnéaire de Mt Kumgang devaient être retirées et reconstruites de manière moderne, alors que les relations se refroidissaient entre les voisins. Le Mt Kumgang était l'un des deux grands projets économiques intercoréens, avec la zone industrielle de Kaesong, et un important gage de coopération entre les pays pendant les décennies d'hostilités qui ont suivi la guerre de Corée de 1950-53. Les visites du Mt Kumgang ont été lancées en 1998 grâce à des investissements d'entreprises sud-coréennes telles que Hyundai Asan Corp et Ananti, fournissant une rare source d'argent liquide d'une valeur de plusieurs millions de dollars par an pour Pyongyang. Le programme a été suspendu en 2008 après qu'un soldat nord-coréen ait abattu un touriste sud-coréen qui s'était aventuré sans le savoir dans une zone militaire. La semaine dernière, le ministère sud-coréen de l'unification, qui gère les relations avec le Nord, a regretté que la Corée du Nord ait démantelé unilatéralement l'hôtel Haegeumgang, une énorme installation flottante appartenant à Hyundai Asan, amarrée près du terrain de golf. "Cela ne viole pas seulement l'accord de garantie des investissements entre le Sud et le Nord, mais sape également la crédibilité entre les opérateurs commerciaux qui se sont engagés à résoudre les problèmes par des consultations", a déclaré le ministère vendredi. Hyundai Asan a demandé que ses actifs dans le Nord soient protégés. (1 $ = 1 237,2100 wons)

© Zonebourse avec Reuters 2022

