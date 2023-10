AnaptysBio, Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique qui propose des traitements immunologiques. Elle se concentre sur le développement de modulateurs de cellules immunitaires, y compris deux agonistes de points de contrôle en phase de développement clinique, pour les maladies auto-immunes et inflammatoires. Son portefeuille de produits candidats comprend Rosnilimab, qui est conçu pour supprimer l'inflammation aberrante provoquée par les cellules T en augmentant la signalisation par PD-1 ou la déplétion ciblée des cellules T PD-1+ ; ANB032, qui est conçu pour augmenter la signalisation BTLA, applicable aux maladies inflammatoires humaines associées à une dysrégulation des cellules immunitaires lymphoïdes et myéloïdes ; ANB033, qui cible CD122, la sous-unité bêta commune aux récepteurs IL-15 et IL-2 ; Imsidolimab, qui inhibe le récepteur de l'interleukine-36 (IL-36R) et est développé pour le traitement du psoriasis pustuleux généralisé (GPP), et Etokimab, qui inhibe la fonction de l'IL-33 et agit en amont des principaux types de cellules impliquées dans l'atopie et la libération subséquente de cytokines Th2.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale