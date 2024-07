Andfjord Salmon Group AS est une entreprise d'aquaculture basée en Norvège. L'entreprise a mis au point un concept d'installation à écoulement continu avec de l'eau de mer qui combine les avantages de l'élevage traditionnel en mer et de l'élevage à terre. Andfjord Salmon a pour objectif de construire des installations d'élevage de saumon respectueuses des poissons et de l'environnement, avec une consommation d'énergie et un coût aussi faibles que possible. La société développe des installations de production et des locaux d'exploitation sur l'Andoeya. La société dispose d'une licence pour élever 10 000 tonnes de biomasse maximale autorisée (MAB) à Kvalnes, Andoeya.

Secteur Pêche et agriculture