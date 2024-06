Andlauer Healthcare Group Inc. est une société de gestion de la chaîne d'approvisionnement basée au Canada. Elle offre une plateforme solide de logistique personnalisée de tierce partie (3PL) et des solutions de transport spécialisé pour le secteur des soins de santé. Ses segments comprennent le transport spécialisé et la logistique des soins de santé. Le secteur des transports spécialisés offre à ses clients des services de transport terrestre, d'expédition de fret aérien et de transport de dernier kilomètre à température contrôlée ou non, sous les marques ATS Healthcare, ATS Dedicated, Boyle Transportation et Skelton Truck Lines. Le segment Healthcare Logistics propose des services de logistique et de distribution ainsi que des solutions d'emballage à ses clients sous les marques Accuristix et LSU. Il offre des services aux fabricants de produits de santé, aux grossistes, aux distributeurs et aux fournisseurs 3PL, grâce à ses solutions technologiques de chaîne d'approvisionnement pour une gamme de produits, y compris les produits pharmaceutiques, les vaccins, les produits biologiques, les produits sanguins et autres.

Secteur Installations et services en soins de santé