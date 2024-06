Andrada Mining Limited (ex AfriTin Mining Limited) est une société holding spécialisée dans l'exploration et l'exploitation de métaux technologiques (notamment étain, tantale et lithium) en Namibie et en Afrique du Sud. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente d'étain (99,7%) ; - vente de sous-produits miniers (0,3%). Au 28 février 2022, le groupe dispose d'une mine d'étain (Uis Tin Mine) et de 3 projets miniers situés en Namibie. La répartition géographique du CA est la suivante : Namibie (99,7%) et Afrique du Sud (0,3%).

Secteur Exploitations minières et métallurgie