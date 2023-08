Andrew Peller Limited est une société canadienne qui produit et commercialise des vins, des spiritueux, des bières artisanales et des produits liés au vin. Les produits de la société sont produits et vendus principalement au Canada. Avec des établissements vinicoles en Colombie-Britannique, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, la société commercialise des vins produits à partir de raisins cultivés dans la péninsule du Niagara en Ontario, dans les vallées de l'Okanagan et de la Similkameen en Colombie-Britannique et dans des vignobles du monde entier. Ses marques Vintners Quality Alliance (VQA) comprennent Peller Estates, Trius, Thirty Bench, Wayne Gretzky, Sandhill, Red Rooster, Black Hills Estate Winery, Tinhorn Creek Vineyards, Gray Monk Estate Winery, Raven Conspiracy et Conviction. Ses marques de cépages comprennent Peller Family Vineyards, Copper Moon, Black Cellar et XOXO. La société produit également des boissons alcoolisées artisanales, notamment des cidres et des seltzers No Boats on Sunday, et divers produits de bière, de spiritueux et de whisky crème sous la marque Wayne Gretzky No. 99. Global Vintners Inc. est sa filiale en propriété exclusive.

Secteur Distillateurs et caves à vin