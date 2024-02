Andrews Sykes Group plc est une société de location spécialisée. L'activité principale de la société est la location, la vente et l'installation d'une gamme d'équipements, notamment des équipements de pompage, de chauffage portable, de climatisation, de séchage et de ventilation. Elle fournit des solutions de pompage, de chauffage et de refroidissement pour tous les besoins, lieux et applications imaginables. Ses catégories de produits comprennent la climatisation, les pompes, les refroidisseurs, le chauffage, les chaudières, la ventilation, la qualité de l'air et le contrôle de l'humidité. La catégorie des climatiseurs comprend les climatiseurs à tubes d'échappement, les climatiseurs de type split, les refroidisseurs par évaporation, les ventilateurs de refroidissement, les humidificateurs portables et les purificateurs d'air. Sa catégorie de pompes comprend les pompes à usage général, la gamme super silencieuse, les pompes à bentonite, les pompes submersibles de drainage, les pompes submersibles pour eaux usées et les pompes hydrauliques submersibles. Les principales marques de la société comprennent Sykes Pumps et la famille Andrews de solutions de contrôle climatique. Ses sous-marques comprennent Andrews Air Conditioning et Andrews Heat for Hire.