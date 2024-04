ANDRITZ AG est spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements et de systèmes de production industrielle. Le CA par marché se répartit comme suit : - industrie papetière (47,3%) : équipements de production de pâte à papier et de pâte chimique, de production textile ; - métallurgie (21,3%) : équipements de production d'acier inoxydable, d'acier laminé, etc. ; - hydraulique (17,5%) : systèmes hydrauliques (turbines, pompes, etc.) et composants destinés à l'industrie aérospatiale ; - environnement (13,9%) : systèmes de traitement des eaux usées. Le groupe propose également des systèmes de production d'aliments, de broyage, de pressage, etc. à destination du secteur de l'alimentation animale. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (27,7%), Chine (12,8%), Asia (17,3), Amérique du Nord (24,3%), Amérique du Sud (14,1%) et autres (3,8%).

Secteur Machines et équipements industriels